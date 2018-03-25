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    Mevlana

    Nuri Alço, Mevlana'yı canlandıracak

    © AA/ Abdullah Coşkun
    Kültür & Sanat
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    Yeşilçam'ın usta isimlerinden Nuri Alço'ya Hollanda'dan teklif geldi. Alço, Mevlana'yı canlandıracak.

    Beyonce-Jay Z
    © AFP 2018/ TIMOTHY A. CLARY
    'Beyonce ve Jay Z, ikizlerinden birine Mevlana'nın ismini verdi'
    Meslek hayatında 43 yılı geride bırakan Nuri Alço, iki yeni film ‘Karımı Gördünüz mü?’ ve ‘Vallahi Hortladı’ ile sevenleriyle buluşuyor. Alço, yıllarca canlandırdığı ‘kötü adam’ karakterinin aksine arkadaşlarının zor günlerinde yanında, gençlerin hayatına çekidüzen vermesi için elinden geleni yapan bir karakteri canlandırıyor. Amsterdam’dan kendisine bir teklif geldiğini söyleyen Alço, “Mevlânâ’yı oynatmak istediler” diye konuştu.

    Habertürk’ten Ekin Türkantos’a konuşan Alço, Amsterdam’dan bir proje geldi. Mevlânâ’yı oynatmak istediler. Yabancı bir yapım. Kısmet olursa önümüzdeki dönem için o var” dedi.

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    Etiketler:
    Mevlana, Nuri Alço, Amsterdam, Hollanda, Türkiye
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