İstanbul'da sahne alacak Yunan sanatçı Glykeria'ya sosyal medyada tepki

BBC Türkçe'nin Yunan medyasından aktardığına göre, İstanbul'da bugün sahne alacak olan rebetiko müziğinin önde gelen isimlerinden Yunan sanatçı Glykeria'nın konseri memleketindeki sosyal medya kullanıcılarından tepki çekti.

Yunan medyasında çıkan haberlere göre iki komşu ülke arasındaki ilişkilerin gergin olduğu bir dönemde Glykeria'nın Türkiye'de konser verecek olması bazı Yunanların tepki göstermesine neden oldu.

Yunanistan'daki bazı sosyal medya kullanıcıları, iki Yunan askeri Türkiye'de gözaltına alınmışken Glykeria'nın İstanbul'da konser verecek olmasını 'düşüncesizlik' olarak yorumladı.

Yunan medyasına göre bazı kullanıcılar da Glykeria'nın "Türkiye'nin Ege ve Kıbrıs üzerindeki provokasyonlarının arttığı bir dönemde İstanbul'daki konserini iptal etmesi" gerektiğine dair yorumlarda bulundu.

Sanatçının ajansı ise konuyla ilgili olarak, "bu konserlerin çok uzun zaman önce planlandığını ve diğer ülkelerle ilişkilerin iyi ya da kötü olacağına yönelik bir karar verilmediğini" dile getirdi.

İş Sanat'ın kültür merkezinde sahne alacak olan Glykeria daha önce de Türkiye'ye konser için gelmişti.

Rebetikonun en önemli temsilcilerinden biri olarak tanınan Glykeria'nın Türkiye'de geniş bir hayran kitlesi var.

ERDOĞAN'A 'DELİ' DİYEN SAVUNMA BAKANI KAMMENOS ÜLKESİNDE TEPKİ ÇEKTİ

İki ülke ilişkilerinde son olarak Yunanistan Savunma Bakanı Panos Kammenos'un Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında 'deli' ifadesini kullanması büyük tepki çekti.

BBC Türkçe'den Stelyo Berberakis'in haberine göre Kammenos'a, ülkesindeki siyasi partiler tepki gösterdi.

Milliyetçi söylemleriyle tanınan Kammenos, iki Yunan askerinin Türkiye'ye kaçırıldığına inandığını ve iki askerin 15 yıl hapiste kalabileceğini söylemiş; Türkiye ile Ege'de sıcak bir çatışma yaşanabileceğini ve Yunan halkına 'müsterih olmalarını' söyleyemeyeceğini dile getirmişti.

'KAMMENOS'UN GEÇİRDİĞİ CİNNETİ YORUMLAYA BİLE GEREK YOK'

Açıklamaya tepki gösteren ana muhalefet Yeni Demokrasi Partisi'nin (YDP) yazılı açıklamasında, şu ifadeler yer aldı: "Kammenos'un geçirdiği cinneti yorumlamaya bile gerek yoktur. Kammenos, Savunma Bakanlığı gibi önemli bir bakanlığa layık değildir."

'ULUSAL ÇIKARLARIMIZA ZARAR VERİYOR'

Bazı diğer partiler Kammenos'un bu çıkışlarına karşı hükümeti tavır almaya çağırırken, bazıları ifadeleri 'isabetsiz' ve de 'abartılı"'olarak niteledi.

Demokratik Cephe Partisi lideri Fofi Yenimmatas "Kammenos'un bu çıkışlarına karşı Yunan Başbakan Aleksis Çipras'ın ciddi bir tavır alması şarttır" açıklamasını yaparken; ılımlı sol POTAMİ partisi lideri Stavros Theodorakis, "Kammenos'un bu çıkışları, ulusal çıkarlarımıza hizmet etmediği gibi zarar vermektedir" dedi.

Theodorakis ayrıca, Kammenos'u "Türkiye ile yaşanan gerginlik ortamında yeni sorunlar yaratarak, ülkeye zarar vermekle" suçladı.

Aynı zamanda radikal sol SYRİZA hükümetinin küçük ortağı konumundaki milliyetçi ANEL (Bağımsız Helenler) partisi lideri olan Panos Kammenos'a, kendi partisinden de eleştiriler geldi.

ANEL milletvekili ve aynı zamanda Panos Kammenos'un kuzeni Dimitris Kammenos, savunma bakanının bu çıkışlarını abartılı olarak niteledi.

Dimitris Kammenos ayrıca, Başbakan Aleksis Çipras'ın bürosundan dün gece yayınlanan açıklamada yer alan ve Erdoğan'ın 'Türkiye'de sultanlık kurduğu' şeklindeki ifadelerini 'Başbakanlara yakışmayan ifadeler' olarak niteledi.

Savunma Bakan Yardımcısı Fotis Kuvelis de, Kammenos'un Türkiye'de tutuklu bulunan iki Yunan askerinin 'rehin alındıkları' yolundaki ifadelerinin isabetsiz olduğu yorumunu yaptı.

İki Yunan askerinin önceden planlı bir şekilde kaçırılarak Türkiye'ye götürüldüklerine inandığını söyleyen Kammenos, "Türkiye'de adalet ve yargı tamamen Erdoğan'ın elinde bulunduğundan, iki Yunan askerinin 15 yıl hapiste kalabileceğini" öne sürmüştü.

Pazartesi günü Türkiye Dışişleri Bakanlığı, yazılı bir açıklamayla Atina'nın ifadelerini eleştirmiş, Yunanistan Başbakanlığı tarafından yapılan açıklama hakkında, "Devlet ciddiyetiyle bağdaşmayan bu ifadeleri esefle karşılıyoruz" ifadesini kullanmıştı.