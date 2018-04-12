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    71. Cannes Film Festivali resmi afişi

    Netflix'ten Cannes Film Festivali'ne darbe: 4 film festivalden çekildi

    © REUTERS/ Philippe Savoir, Georges Pierre, Flore Maquin/Festival de Cannes/Filifox
    Kültür & Sanat
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    Çevrimiçi içerik servisi Netflix, Cannes Film Festivali'nin resmi programının yayımlanmasına birkaç saat kala 4 filmini festivalden geri çektiğini duyurdu. Netflix'in bu adımı festivalin yürürlüğe soktuğu yeni kurala göre Fransa'daki sinemalarda vizyona girmeyen fimlerin yarışmaya katılmasına izin verilmemesine misilleme amacı taşıyor.

    Netflix
    © Fotoğraf: Twitter
    Netflix'te dizi izleyecek eleman aranıyor
    ABD merkezli  popüler çevrimiçi içerik servisi Netflix, Cannes Film Festivali'nde en iyi filme verilen 'Altın Palmiye' (Palme d'Or) ödülü için yarışacağı söylenegelen 4 filmini festivalin resmi programının açıklanmasına birkaç saat kala festivalden çektiğini duyurdu.

    Geri çekilen filmler arasında 2010'da Norveç'in başkenti Oslo ve Ütoya adasındaki gençlik kampında bombalı ve silahlı saldırıda 77 kişiyi öldüren ırkçı Anders Breivik'in gerçekleştirdiği katliamı konu alan, Paul Greengrass'ın 'Norveç' adlı filminin de bulunduğu açıklandı.

    Netflix, festivalin yürürlüğe soktuğu yeni bir kurala misilleme amacıyla bu kararı aldı. Yeni kurala göre önce Fransa'daki sinemalarda vizyona girmeyen fimlerin yarışmaya katılmasına izin verilmiyor.

    Netflix halihazırda  filmlerin ancak vizyona girdikten 3 yıl sonra Fransa'da internet üzerinden yayımlanmasına izin veren kanuna öfkeliydi. Fransız sinema sahipleri geçen sene 'Okja' ve 'The Meyerowitz Stories' adlı iki Netflix filminin festivalin yarışma bölümüne dahil edilmesini protesto etmişti. Bu tepki Cannes Film Festivali Direktörü Thierry Fremaux'un kuralları değiştirmesine yol açmıştı.

    Fremaux geçen ayki açıklamsında  çevrimiçi platformlar için yapılan 'hibrit' filmlerin sadece yarışma dışı gösteriminin yapılabileceğini söylemişti.

    SARANDOS: FESTİVAL SİNEMA SANATI YERİNE DAĞITIMCILIĞI ÖVMEYİ SEÇTİ

    Netflix'in baş içerik editörü Ted Sarandos geçen çarşamba Variety dergisine verdiği röportajda Cannes ve festivalin direktörüne olan kızgınlığını saklamamıştı.

    Sarandos "Filmlerimizin diğer film yapıcılarla birlikte adil bir şekilde yer almasını istiyoruz. Festival sinema sanatı yerine dağıtımcılığı övmeyi tercih etti. (Festival direktörü) Thierry'nin bu yıl selfie'leri yasaklaması da tesadüf değil" dedi.

    ALTIN PALMİYE İÇİN YARIŞACAK FİLMLER BELLİ OLDU

    Rus yönetmen Andrey Zvyagintsev
    © AA/ Regis Duvignau
    Cannes'da Jüri Özel Ödülü Rus yönetmen Zvyagintsev'in oldu
    Bu yıl 71. Cannes Film Festivali 8-19 Mayıs tarihleri arasında yapılacak.

    Avustralyalı aktris Cate Blanchett ana jüriye, Porto Rikolu-İspanyol aktör Benicio del Toro da 'Belirli Bir Bakış'  bölümü jürisine başkanlık edecek.

    Cannes Film Festivali  yönetimi Altın Palmiye için yarışacak filmleri de bugün açıkladı.

    Yarışacak 18 film arasında İranlı yönetmen Cafer Penahi'nin 'Three Faces', Rus yönetmen Kirill Serebrennikov'un 'Leto' (Yaz), Fransız yönetmen Jean-Luc Godard'ın 'Le Livre d'Image' ve ABD'li yönetmen Spike Lee'nin 'BlacKkKlansman'  ve Güney Koreli yönetmen Lee Chang-dong'un  'Burning'  adlı filmi bulunuyor. 

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    Etiketler:
    71. Cannes Film Festivali, Netflix, Kirill Serebrennikov, Spike Lee, Jean-Luc Godard, Thierry Fremaux, Ted Sarandos, Cafer Penahi, Fransa
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