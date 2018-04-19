'Hayal Etme Zamanı' finalistleri 20 Mayıs'ta bir araya gelecek

"II. Uluslararası Çocuk ve Gençlik Festivali: Hayal Etme Zamanı" dünyanın çeşitli ülkelerinde Rusça konuşan çocuk ve gençleri İstanbul'da bir araya getirdi. Lukoil'in sponsorluğunda gerçekleşen etkinlik kapsamında İstanbul'da yaşayan binlerce Rus ve Rusça konuşan çocukları ses, oyunculuk, dans, resim, şiir ve hikaye dallarında yarıştı.

Sputnik'in de katkıda bulunduğu etkinliğin finali, 20 Mayıs'ta yarışmanın tüm kazananlarının sahne alacağı büyük gala etkinliğiyle gerçekleşecek.

Ses, oyunculuk, dans, resim ile şiir ve hikaye dallarındaki yarışmaların finalistleri son olarak 20 Mayıs'ta bir araya gelecek.

Birincisi geçen yıl gerçekleşen etkinlikte 150'den fazla çocuk yarışmıştı.