'Rambo 5' geliyor; 71 yaşındaki Sylvester Stallone, Rambo olarak bu sefer Meksikalı kartele karşı mücadele edecek

En son oynadığı Creed filmiyle Oscar’a üçüncü kez aday gösterilen 71 yaşındaki ABD’li aktör Sylvester Stallone, Rambo serisinin yeni filmi ‘Rambo 5’te rol alacak.

Rambo serisinin 1982 yapımı olan ilk filmi, David Morrell'in ‘First Blood' adlı kitabından sinemaya uyarlanmış ve gişede büyük başarılar elde etmişti. Sylvester Stallone'nun Rambo karakterini oynadığı filmi, gişede getirdiği başarının ardından üç devam filmi daha takip etmiş fakat bunlar ilk filmin başarına ulaşamamıştı.

En son 2008 yılında serinin dördüncü filmi ile beyazperdede görülen Rambo'nun maceraları, Stallone yönetmenliğinde seyirciyle buluşmuştu.

Yeni çekilecek olan filmde Stallone'nun oynayacağı ‘John Rambo' karakteri bu sefer Meksikalı bir kartele karşı savaşıyor.

Sylvester Stallone to take on Mexican cartel as he steps back into Rambo’s boots 10 years after last film https://t.co/NBa6IMI91w — Metro (@MetroUK) May 6, 2018

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