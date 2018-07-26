David Bowie’nin ilk demo kaydı ekmek sepetinde bulundu: 'Tamamıyla benzersiz'

Efsane müzisyen ve aktör David Bowie'nin 16 yaşında kaydettiği ilk demo kaydının yer aldığı kaset eski bir ekmek sepetinde bulundu. Bowie'nin Londra’da RG Jones ismindeki stüdyoda kaydedilen demo kaydının açık artırmayla satılması planlanıyor. Müzayede görevlisi Paul Fairweather‘a göre Bowie’nin kaydı ‘tamamıyla benzersiz’.

David Bowie'nin ilk demo kaydının olduğu kaset eski bir ekmek sepetinde ortaya çıktı. Bowie'nin ilk grubu The Konrads'teyken ‘I Never Dreamed' şarkısını söylediği demo kaset açık artırmayla satılacak.

İngiliz müzisyen Bowie'nin demo kaydı, Konrads grubunun davulcusu David Hadfield tarafından keşfedildi. Hadfield evinden taşındığı sırada büyük babasına ait olan eski bir ekmek sepetinde kasedi buldu.

Bowie'nin başka demo kaydı olmadığını belirten Hadfield, "David'in ‘I Never Dreamed'i (Hiç Hayal Etmedim) söyleyecek en iyi kişi olduğuna karar verdim ve şarkıyı en doğru yorumlayabilecek olan da oydu. Böylece bu David Jones'un 55 yıl önceki ilk şarkısı oldu" ifadelerini kullandı.

İlk grubu The Konrads'da saksofon çalan Bowie, o zamanlar kendi ismi David Jones'u kullanıyordu. ABD'li pop rock grup The Monkees'in davulcusu Davy Jones ile olan isim benzerliğinden dolayı ismini David Bowie olarak değiştirmişti.

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Açık artırma ile satılacak olan demo kaydın yer aldığı kaset, eylül ayında İngiltere'de Omega Auctions'da görücüye çıkacak. Müzayede görevlisi Paul Fairweather‘a göre, kaset ‘süper starlığa doğru giden acemi bir müzisyenin ilk stüdyo kaydı olması nedeniyle tamamıyla benzersiz'.

Bowie, 25. stüdyo albümü Blackstar'ı 69. doğum gününde yayınladıktan iki gün sonra 10 Ocak 2016'da kanser hastalığı nedeniyle hayatını kaybetmişti.