Türk dizilerinde 'şarap' sansürü

Son dönemin popüler dizilerinden 'Çukur'da sözleri Ömer Hayyam'ın bir rubaisinden alınan "Bulut geçti, gözyaşları kaldı çimende; gül rengi şarap, içilmez mi böyle günde" sözlerindeki 'şarap' kelimesi sansürlenmişti.

​Star TV'de yayınlanan, başrollerini Can Yaman ve Demet Özdemir'in paylaştığı 'Erkenci Kuş' adı dizide de 'şarap' kelimesi sözcüğü sansürlendi, replikteki 'şarap' kelimesi yerine kısa bir süre sessizlik oldu.

'DİZİLERDE YER ALIR FAKAT NE SÖYLENİR NE GÖSTERİLİR'

Milliyet gazetesi yazarı Sina Koloğlu, 'Reyting canavarı' adlı köşesinde konuyu şöyle anlattı:

"Türk yapımlarının özelliği nedir diye bir liste çıkarılsa baş köşede yerini alır; içki şişesi ve kadeh buzlamasının yanı sıra ‘şarap' sözcüğünün noktalı bir şekilde geçiştirilmesi… Dizilerde yer alır fakat ne söylenir, ne de gösterilir. Bu durumun en son örneğine Erkenci Kuş dizisinde rastladık. Ormandan getirdiği odunları baklavalarla meydanda kestikten, Sanem'e (Demet Özdemir) ve ekranda bizlere şovunu bitirdikten sonra, bir de mangal yaptı Can kardeşimiz… (Can Yaman) Etimizin yanında bir şişe şarabımız vardı. Renkli ve ibare bulunmamasına rağmen ne olur ne olmaz diye buzlanmıştı. 'Ya bir anda unuttum. Sen….. içer misin' diye sordu Can kardeşimiz… 'Yok hiç içmeyeyim maya çünkü, dokunuyor' diye garip bir cevap geldi Sanem'den. Ev ahalisi bu konuda uzmandır, 'Mayalı denir içeceğe, maya denmez' sesleri yükseldi evden… İlerleyen zamanda Sanem kızımız da bir kadeh alıp, sonra çakırkeyif olup, Can kardeşimizin kollarında hülyalara daldı, o ayrı…"