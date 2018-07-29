Adanalı ikiz kardeşlerden Rusya'da bir ilk

Adanalı 15 yaşındaki müzisyen ikiz kardeşler Zeynep ve Bahar Yargı, Rusya'daki Çaykovski Konservatuarı'nın lise kısmına seçilerek büyük bir başarıya imza attı. Küçük yaşta enstrüman çalmaya başlayan ikiz kardeşler, gerek yurtdışında gerekse yurt içinde birçok etkinlik ve yarışmada birincilik kazandı. Moskova Çaykovski Konservatuarı'nın lise kısmında müzik eğitimini sürdüren Yargı kardeşler bu okulun sınavlarını kazanan ve okula devam etme başarısını gösteren ilk Türk çocuklar oldu.
5 yaşından beri piyano çaldığını belirten Zeynep Yargı, "Piyano benim evdeki ilk enstrümanım. Piyanoya başlamamın sebebi ise annem ve babamdır. Piyano olmadan yaşayamam diye düşünüyorum. Kız kardeşimin keman çalması da beni çok mutlu ediyor. İkimizin bir bütün olduğunu düşünmek güzel bir duygu. Bahar piyano çalsaydı böyle düşünmeyebilirdim. Fakat kemanla piyano mükemmel uyuyor" diye konuştu.
'RUSYA ÖZELLİKLE MÜZİK AÇISINDAN ÇOK VERİMLİ BİR ÜLKE'
Keman çalarak kendisini çok daha iyi ifade edebildiğini dile getiren Bahar Yargı ise "Keman çalmaya 5 yaşında başladım. Müzik kendini ifade etmek demektir. Kardeşimle birbirimizin eksiklerini tamamladığımızı düşünüyorum bu da beni çok mutlu ediyor. Rusya özellikle müzik açısından çok verimli bir ülke" dedi.
BABA YARGI: EĞİTİM ÇOK MASRAFLI, KENDİ İMKANLARIMIZ YETERLİ OLMUYOR, DESTEK BEKLİYORUZ
İkiz kardeşlerin babası Birol Yargı ise küçük yaştan itibaren çocuklarının müzik kariyeri için destek olduklarını ve çocuklarının eğitimlerinin sağlıklı ilerlemesi için Rusya'ya taşındıklarını belirtti. Yargı, yurt dışındaki eğitim masrafları için devletten destek beklediklerini belirterek şöyle konuştu: "Biz ebeveyn olarak çocuklarımıza destek vermemiz gerektiğini anladık. Müzik için uygun ekosistemde büyümeleri gerektiğine inandık ve buna göre davrandık. Kızlarım, 2017'de dünyadaki genç yeteneklerin sahne aldığı uluslararası yarışmada Türkiye'yi temsil ettiler. Daha sonra Çaykovski Okulu'nun sınavlarına davet edildiler ve sınavı kazandılar. Biz de kızlarımızla birlikte Moskova'ya taşınmak durumunda kaldık. Çünkü yaşları çok küçük ve tek başlarına idare edemezler. Ancak doktora veya lisans öğrencilerine maddi destek var fakat ortaöğretim seviyesine bu destek sunulmuyor. Harika Çocuk Yasası diye bir kanun var. İdil Biret'in, Suna Kan'ın, Gülsüm Onay'ın bu yasa sayesinde yurtdışında okuduklarını biliyoruz. Halen yürürlükte olan bir yasa. Bu konuda çabalarımız var ama sonuç alamıyoruz. Eğitim çok masraflı ve kendi imkanlarımız yeterli olmuyor. Bu konuda yetkililerden destek istiyoruz."
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