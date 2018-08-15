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    Eduard Nikolayeviç Uspenskiy

    Çeburaşka'nın babası Eduard Uspenskiy hayatını kaybetti

    © AFP 2018 / Kirill KUDRYAVTSEV
    Kültür & Sanat
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    Sovyetler Birliği'nin en ünlü çizgi film karakterlerinin yaratıcısı ve çocuk kitapları yazarı Eduard Uspenskiy 80 yaşında Moskova'daki evinde yaşamını yitirdi.

    Rus çizgi filmi Çeburaşka
    © Sputnik / Ilya Pitalev
    Rus çizgi filmi Çeburaşka'nın bestecisi yaşamını yitirdi
    Bir hayvanat bahçesinde çalışan ve akordeon çalan arkadaş canlısı Timsah Gena ve büyük kulaklı, kahverengi tüylü tuhaf bir yaratık olan Çeburaşka gibi ünlü çizgi film karakterlerinin yaratıcısı Eduard Nikolayeviç Uspenskiy, Moskova'daki evinde 80 yaşında hayata gözlerini yumdu.

    Dünyanın en güzel çocuk romanlarından bir olarak anılan 'Fedor Amca, Köpeği ve Kedisi'nin de yazarı olan Uspenskiy'e bir süre önce kanser teşhisi konmuştu.

    Sovyetler Birliği ve Doğu Bloku'nda milyonlarca çocuk Timsah Gena ve Çeburaşka'nın maceralarını izleyerek büyümüştü. Çeburaşka Japonya'da o kadar popüler olmuştu ki 2000 yılında karakterin maceraları yeniden animasyon serisi olarak yayımlanmıştı. 

    Çeburaşka aynı zamanda 2004'te Atina Olimpiyatları'nda Rusya'nın resmi maskotu olarak seçilmişti.

    PUTİN'DEN TAZİYE MESAJI

    Kremlin'den yapılan açıklamada Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Uspenskiy'nin ailesine taziye mesajı yolladığı duyuruldu. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov "Rusya'da tüm kuşaklar bu ünlü yazarın kahramanları ile büyüdü ve o kahramanların taşıdığı iyiliği içselleştirdi" dedi.

    Çeburaşka ve Kuzya gibi ünlü Rus Sovyet çizgi film karakterleri, dünyanın pek çok yerinde milyonlarca insanın oynamaya başladığı Pokemon Go oyununun Rus versiyonunda yer alıyor.
    © Fotoğraf: 2D Among Us.
    Sovyet çizgi film kahramanları ‘Pokemon GO’da
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    ​1937'de Moskova'da doğan Uspensiy Moskova Havacılık Enstitüsü'nde öğrenciyken çocuklar için hikayeler yazmaya başladı.

    Timsah Gena'nın hikayesini ilk kez 1966'da yayımlamış 3 yıl sonra hikaye animasyon olarak gösterilmişti.

    Çeburaşka ise çizgi film olarak ilk kez 1971 yılında televizyonda yayımlanmıştı.

    Çizgi filmdeki müziklerden biri olan ve  geçen sene hayatını kaybeden Sovyet müzisyen Vladimir Shainskiy tarafından bestelenen şarkı da Rusya'da doğum günlerinde söylenen şarkı haline gelmişti.

    ​Uspenskiy aynı zamanda Sovyetler Birliği'nde 1960'lı yıllarda Rusça yayımlanan 'İyi Geceler Minikler' adlı çocuk programının da kurucuları arasındaydı.

    Argumenty i Fakty gazetesi Uspenskiy'nin vefatının ardından yer verdiği yazıda "Asıl fevkalade olan Uspenskiy'nin yarattığı karakterlerin Sovyetler Birliği'nin çöküşü ile birlikte kaybolmamasıydı" yorumunu yaptı.

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    Etiketler:
    Timsah Gena, Vefat, Çizgi film, Çeburaşka, Eduard Uspenskiy, Dmitriy Peskov, Vladimir Putin, Moskova
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