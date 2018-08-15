Çeburaşka'nın babası Eduard Uspenskiy hayatını kaybetti

Dünyanın en güzel çocuk romanlarından bir olarak anılan 'Fedor Amca, Köpeği ve Kedisi'nin de yazarı olan Uspenskiy'e bir süre önce kanser teşhisi konmuştu.
Sovyetler Birliği ve Doğu Bloku'nda milyonlarca çocuk Timsah Gena ve Çeburaşka'nın maceralarını izleyerek büyümüştü. Çeburaşka Japonya'da o kadar popüler olmuştu ki 2000 yılında karakterin maceraları yeniden animasyon serisi olarak yayımlanmıştı.
Der beliebte Schriftsteller und Verfassеr mehrerer Kinderbücher, Eduard Uspenski, ist im Alter von 80 Jahren gestorben. pic.twitter.com/NIRu2tlWs7— ГК России в Бонне (@rusbonn) August 15, 2018
Çeburaşka aynı zamanda 2004'te Atina Olimpiyatları'nda Rusya'nın resmi maskotu olarak seçilmişti.
PUTİN'DEN TAZİYE MESAJI
Kremlin'den yapılan açıklamada Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Uspenskiy'nin ailesine taziye mesajı yolladığı duyuruldu. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov "Rusya'da tüm kuşaklar bu ünlü yazarın kahramanları ile büyüdü ve o kahramanların taşıdığı iyiliği içselleştirdi" dedi.
Timsah Gena'nın hikayesini ilk kez 1966'da yayımlamış 3 yıl sonra hikaye animasyon olarak gösterilmişti.
Çeburaşka ise çizgi film olarak ilk kez 1971 yılında televizyonda yayımlanmıştı.
Çizgi filmdeki müziklerden biri olan ve geçen sene hayatını kaybeden Sovyet müzisyen Vladimir Shainskiy tarafından bestelenen şarkı da Rusya'da doğum günlerinde söylenen şarkı haline gelmişti.
Uspenskiy aynı zamanda Sovyetler Birliği'nde 1960'lı yıllarda Rusça yayımlanan 'İyi Geceler Minikler' adlı çocuk programının da kurucuları arasındaydı.
Argumenty i Fakty gazetesi Uspenskiy'nin vefatının ardından yer verdiği yazıda "Asıl fevkalade olan Uspenskiy'nin yarattığı karakterlerin Sovyetler Birliği'nin çöküşü ile birlikte kaybolmamasıydı" yorumunu yaptı.
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