Engin Altan Düzyatan: Gerekirse kemer sıkacağız

Diriliş Ertuğrul dizisinin başrol oyuncusu Engin Altan Düzyatan, son dönemde yapımcıların, oyuncuların bölüm ücretlerinde indirime gideceği yönündeki haberlerle ilgili açıklama yaptı.
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Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre, Düzyatan "Ülkede insanlar sıkıntıdaysa biz de fedakarlık göstereceğiz diye düşünüyorum. Sonuçta ülkenin önemli bir kısmında maddi sıkıntı yaşanıyorsa biz de kemer sıkacaksak o gereken kemeri sıkacağız" diye konuştu.
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