Engin Altan Düzyatan: Gerekirse kemer sıkacağız

Engin Altan Düzyatan, bu sezon yapımcıların dizi oyuncularının ücretinde indirime gidebileceği haberleriyle ilgili, gerektiğinde oyuncuların da fedakarlık yapması gerektiğini savundu. Düzyatan, "Sonuçta ülkenin önemli bir kısmında maddi sıkıntı varsa biz de kemer sıkacaksak o gereken kemeri sıkacağız" diye konuştu.

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Diriliş Ertuğrul dizisinin başrol oyuncusu Engin Altan Düzyatan, son dönemde yapımcıların, oyuncuların bölüm ücretlerinde indirime gideceği yönündeki haberlerle ilgili açıklama yaptı.

Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre, Düzyatan "Ülkede insanlar sıkıntıdaysa biz de fedakarlık göstereceğiz diye düşünüyorum. Sonuçta ülkenin önemli bir kısmında maddi sıkıntı yaşanıyorsa biz de kemer sıkacaksak o gereken kemeri sıkacağız" diye konuştu.