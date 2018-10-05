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    55. ULUSLARARASI ANTALYA FİLM FESTİVALİ

    55. Uluslararası Antalya Film Festivali'nde ödüller sahiplerini buldu

    © AA / Orhan Çiçek
    Kültür & Sanat
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    Antalya Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde 55'incisi düzenlenen festivalin ödül töreninde,ödüller sahiplerini buldu. Festivalde En İyi Film ödülü, Jafar Panahi'nin yönettiği İran yapımı 'Üç Yüz/Three Faces'a verildi.

    İnsanı ve sevgiyi konu alan, 55. Uluslararası Antalya Film Festivali'nin kapanışı ve ödül töreni yapıldı.

    Festivalde gösterimi yapılan filmleri yaklaşık 34 bin 900 kişinin izlediğini aktaran  Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, " Kültür ve Turizm Bakanlığı desteğiyle Antalya'yı sinema sektörünün merkezlerinden biri yapmak için yeni bir hedef koyduk. Her türlü sıkıntıya rağmen bu hedefe doğru ilerlemeye devam ediyoruz. Yakın gelecekte Boğaçayı film platolarını inşallah hayata geçireceğiz. Uluslararası sinema kompleksi geniş bir coğrafyada sinemanın kalbi olacak. Gelecek yıl Türkiye Sinema Ödülleri'ni başlatacağız. Bir festival sarayı projemizi de inşallah hep birlikte gerçekleştirmiş olacağız" dedi.

    İbrahim Tatlıses
    © AA /
    İbrahim Tatlıses, 55. Uluslararası Antalya Film Festivali'nde 'Onur Ödülü' alacak
    'ONUR ÖDÜLÜ' İBRAHIM TATLISES'E

    'Onur Ödülü' sanatçı İbrahim Tatlıses'e verilirken, festivale katılamayan Tatlıses adına ödülü sanatçı ve oyuncu Yavuz Bingöl aldı. İbrahim Tatlıses sinevizyonda gösterilen mesajında, "Aranızda olamadığım için çok üzgünüm. Orada olmak isterim ama olamadık. Beni lütfen affedin. Sizleri çok seviyorum. Sinemayı çok seviyorum, sinema adamıyım ben. Sinema emekçilerine, sinema yönetmenlerine çok teşekkür ediyorum, saygılarımı iletiyorum." ifadelerini kullandı.

    Yavuz Bingöl de "O türkü söylediği zaman hangimizin gözleri dolmaz. Ben onun sesini çok özledim. 50 yıldır yeri dolmadı" sözleri ile Tatlıses'e olan hayranlığını dile getirdi.

    "Onur Ödülü" alan bir diğer oyuncu ise ABD'li aktör Eric Roberts oldu. Roberts, onur ödülü almaktan mutlu olduğunu belirterek, "Bunun ne kadar önemli olduğunu biliyorum. Bize genç film yapımcılar gerekiyor. Antalya siz bize genç yapımcılar bulmanız gerekiyor." diye konuştu.

    Cem Yılmaz
    © AA /
    Cem Yılmaz'dan komedi filmlerine eleştiri: İçerik yok
    CEM YILMAZ'A 'YAŞAM BOYU BAŞARI ÖDÜLÜ'

    Senaryo yazarı, yönetmen ve oyuncu Cem Yılmaz'a da "Yaşam Boyu Başarı Ödülü" takdim edildi. Ödülünü Nebahat Çehre ve Ozan Güven'in elinden alan Yılmaz, festivalde bugüne kadar herhangi bir filminin yarışmadığını fakat festivalin hep takipçisi olduğunu dile getirdi.

    Sinemayla ilgili her şeyi çok sevdiğini anlatan Yılmaz, "Ben Nebahat Hanım'dan 20 yıl sonra da ödül almayı çok isterim. Hatta Nebahat Hanımla bir film çekmeyi de çok isterim. Ozan Güven'e hiç değinmiyorum, bu 20 yıl içinde bana çok katkısı olmuş bir aktördür." diye konuştu.
    Ozan Güven de "Bir plaket olsaydı ben de sana ömür boyu arkadaşlık ve dostluk ödülü vermek isterdim, teşekkür ederim." dedi.

    'BEHLÜL DAL GENÇ YETENEK ÖDÜLÜ' OLCAY OĞUZ'A VERİLDİ

    "Behlül Dal Genç Yetenek Ödülü", Çınar filminin görüntü yönetmeni Olcay Oğuz'a, "Jüri Özel Ödülü", Derek Doneen'in yönettiği "Kailash" filmine verildi. Yönetmen katılamadığı için ödülü alan festivalin direktörü Mike Downey, jürinin hassasiyet göstererek, dereceye giren filmleri belirlediğini söyledi.

    'EN İYİ FİLM' ÖDÜLÜ'NÜ JAFAR PANAHİ'NİN YÖNETTİ 'THREE FACES' FİLMİ ALDI

    Film festivali
    © AA / Orhan Çiçek
    Tepki için başlayan film festivali 2 yaşında: Neyimiz var kaybedecek
    55. Uluslararası Antalya Film Festivalinde En İyi Film ödülü, Jafar Panahi'nin yönettiği İran yapımı "Üç Yüz/Three Faces"a verildi.

    Mike Downey'in direktörlüğünü yaptığı, 8'i uluslararası 2'si ulusal olmak üzere 10 filmin yarıştığı festivalde, "En İyi Film" ödülünü, Jafar Panahi'nin yönettiği İran yapımı 'Üç Yüz/Three Faces' filmine verildi.

    Yönetmen ev hapsinde olduğu için ödülünü kızı tarafından alındı.

    'EN İYİ KADIN OYUNCU' ÖDÜLÜNÜN SAHİBİ SAMAL YESLYAMOVA OLURKEN, 'EN İYİ ERKEK OYUNCU' ÖDÜLÜ İSE ZAİN AL-RAFEEA'NIN OLDU

    "En İyi Kadın Oyuncu" ödülünü, "Ayka" filminin oyuncusu Samal Yeslyamova, "En İyi Erkek Oyuncu" ödülünü, "Capernaum" filmindeki rolüyle küçük mülteci Zain al-Rafeea kazandı.

    "En İyi Yönetmen" ödülü ise Bir Aile İşi (Shoplifters) filminin yönetmeni Hirokazu Koreeda'ya verildi.

    Gecede Dr. Avni Tolunay İzleyici Ödülü "Göç Mevsimi/Birds of Passage"a" filmine verildi.

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    Etiketler:
    55. Uluslararası Antalya Film Festivali'nde ödüller sahiplerini buldu, 55. Uluslararası Antalya Film Festivali, Zain al-Rafeea, Samal Yeslyamova, Mike Downey, Ozan güven, İbrahim Tatlıses, Cem Yılmaz, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, Antalya, Türkiye
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