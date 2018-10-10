Rus ressam Çernıh, serebral palsili çocuklar için çizdi

Rus ressam Valentina Çernıh, Muğla'nın Bodrum ilçesinde serebral palsi (SP) hastası çocuklar için düzenlenen farkındalık etkinliğine katılarak, duvara kelebek figürleri çizdi, boyama yaptı.

Rusya çapındaki fuarlarda "Rusya'nın Genç Ressamı" altın brövesi alan 34 yaşındaki Valentina Çernıh, tatil için geldiği Bodrum'a yerleşmeye karar verdi. Çernıh, iki yıldır yaşadığı ilçede yatçılık sektöründe faaliyet gösteren bir Türk iş adamıyla da nişanlandı.

SP hastası çocuklar için hem ülkesinde hem de Türkiye'de farkındalık çalışmaları yürüten Çernıh, Turgutreis Mahallesi'ndeki Bodrum Engelliler Sağlık Vakfı'nda düzenlenen farkındalık etkinliğinde SP'li çocuklar ve aileleriyle bir araya geldi.

© AA / Ali Ballı Genç sanatçı Valentina Çernıh, çocuklarla birlikte duvara kelebek figürleri çizip boyama yaptı.

Babası ve dedesi de Rusya'nın ünlü ressamlarından olan Çernıh, etkinlikte AA muhabirine yaptığı açıklamada, kendi deneyimlerini de kullanarak, insanları mutlu etmek için çaba sarf ettiğini söyledi.

‘ÇOCUKLAR İLETİŞİME ÇOK AÇIK'

Daha önce Rusya'da SP hastası çocuklarla çalıştığına değinen Çernıh, "Hem SP hem de özel çocuklarla çalıştım. Türkçe bilmediğim için çocuklarla nasıl iletişime geçeceğim konusunda çekincem vardı. Ama çocuklar o kadar iletişime açık ki bu bariyeri hissetmedim" dedi.

© AA / Ali Ballı Çernıh, çocukların fiziksel engellerinden dolayı kendilerini kapatılmış hissetmelerine rağmen, aslında uçabilecek kadar yetenekli olduklarını, bu nedenle de duvara kelebek figürü çizdiklerini belirtti.

‘TÜRKİYE'Yİ VE BODRUM'U ÇOK SEVİYORUM'

Türkiye'de birçok yeri gezme fırsatı bulduğunu ve Türkiye'yi çok sevdiğini vurgulayan Çernıh, şöyle konuştu:

© Fotoğraf : TC Novorossiysk Başkonsolosluğu Rus ressam Türkiye’nin Novorossiysk Başkonsolosluğu’nda resim sergisi açtı

"Aynı zamanda da nişanlım da burada olduğu için Bodrum'da yaşamayı tercih ettim. Türkiye'deki çocuklarla birlikte farklı çalışmalar yapmak istiyorum. Onlarla atölye çalışmaları yapmayı düşünüyorum. Onlar da beni çok fazla motive etti ve farklı fikirler uyandırdı. Benim resim yapmam, kendimi ifade etmemde bana yardımcı oluyor. Görüyorum ki çocuklar boyama, resim ve kullandıkları renklerle kendilerini ifade ediyor. SP hastası da olsalar, engelli de olsalar aslında kendilerini ifade etmeleri için çok önemli."

‘KELEBEKLER ÇOCUKLARIN DİLEKLERİ ANLAMINA GELİYORMUŞ'

Bodrum Engelliler Sağlık Vakfı Müdürü İlknur Şengül de Çernıh'nin kendilerine destek verdiğini belirterek şunları söyledi:

"Dünyada SP hastası çok fazla çocuk var. Bu hastalığa yakalanan çocuklar, fiziksel aktivitelerinde engelli hale geliyorlar. Bu hastalıkta dört çocuktan bir tanesi konuşamıyor, üç çocuktan bir tanesi duyamıyor ya da yürüyemiyor, diğer iki çocuktan bir tanesinin de zihinsel engeli var. Biz bu etkinliği farkındalık oluşturmak için gerçekleştirdik."

© AA / Ali Ballı Rusya'nın Genç Ressamı brövesi sahibi Valentina Çernıh serebral palsi hastası çocuklarla birlikte

Çernıh eşliğinde çocukların kelebek figürleri çizmesinin bir anlamı olduğuna işaret eden Şengül, "Yapılan araştırmalarda, Hindistan'da kelebekler çocukların dilekleri anlamına geliyormuş. Rus ressam da her bir kelebek, her bir çocuğun dileği olsun ve onların istekleri gerçekleşsin istedi. Bu amaçla kelebek desenlerini çizdi. Bu çalışmanın oldukça etkili olduğunu düşünüyorum. SP'li çocukların mutlu olmaları için elimizden gelen ne varsa yapmak istiyoruz."

Vakıfta 25 SP hastası çocuk olduğuna dikkati çeken Şengül, bunlardan bir çoğunun sadece bedensel engelli değil, çift engele sahip olduğunu vurguladı, buna göre tedavi metodu geliştirmeye çalıştıklarını ifade etti.