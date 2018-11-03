Rusya ve Türkiye iki dilde eğitim gören öğrenciler için yaz okulları açmak istiyor

Rusça ve Türkçe dil eğitimine, ayrıca her iki ülkenin kültürünü öğrenmeye duyulan ilginin giderek yükseldiği ortamda Rus ve Türk bilim çevrelerinin yaz eğitim okulları açmayı amaçladıkları öğrenildi.

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Antalya’da bu yıl dördüncüsü başlayan Rus-Türk Toplumsal Forumu’na katılan Rusya Güney Federal Üniversitesi Rektör vekili İnna Şevçenko, Sputnik’e verdiği demeçte Rusça ve Türkçe dil eğitimine, ayrıca her iki ülkenin kültürünü öğrenmeye duyulan ilginin yükselmesi nedeniyle Rus ve Türk bilimcilerinin yaz eğitim okulları açmayı planladıklarını söyledi.

Şevçenko, “Bugün Rus öğrenciler Türk diline ve Türkiye kültürüne özel bir ilgi duyuyor. Bu durum ekonomik ihtiyaçlardan, Rusya (özellikle Rostov bölgesi) ve Türkiye arasında son yıllarda önemli ölçüde artmış olan ticaret cirosunun büyümesinden kaynaklanıyor. Coğrafi pazarda çalışmak için ortağınızın kültürünü, özelliklerini ve geleneklerini anlamanız gerektiği anlaşılıyor, bu nedenle etno ekonomi, politik ekonomi içerikli programlar, enerji sektörünü ve ona bağlı her şeyi kapsayan projeler geliştiriyoruz” diye konuştu.

ÖNCELİKLİ ALANLAR BİYOTEKNOLOJİ, İNŞAAT, SAYISAL ÜRETİM VE ENERJİ

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Rus ve Türk eğitim çevrelerini ilgilendiren öncelikli alanların ekonomileri rekabet edebilir hale getirecek olan biyoteknoloji, inşaat, sayısal üretim, enerji olduğuna dikkat çeken Şevçenko, “Bu amaçla Türk meslektaşlarımızla Ankara, İstanbul üniversiteleri ve Rusya’nın önde gelen üniversiteleri bazında birkaç yaz okulunun kurulması üzerinde görüşüyoruz” ifadelerini kullandı.

Öğrencilerin Rusya ve Türkiye’deki üniversitelerin arasında akademik paylaşım modüllerine ve ağ programlarına ilgisinin giderek arttığını vurgulayan Şevçenko, “Türk meslektaşlarımızla ortak proje ve bilimsel yayınların sayısı artıyor, İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) ve Ankara Üniversitesi (AÜ) aktif olarak bizimle çalışıyor. Ayrıca Türk öğrencilerden Rus diline de büyük ilgi var” dedi.

Türkiye ile Rusya arasındaki ilişkileri geliştirmek amacıyla kurulan Türk-Rus Toplumsal Forumu, Rusya ve Türkiye liderlerinin 2010’da kurduğu Üst Düzey İşbirliği Konseyi çerçevesinde faaliyetlerini sürdürüyor.