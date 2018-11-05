'Herakles'in sopası' Adıyaman'da bulundu

Adıyaman'da 2 bin yıllık taş askeri gözetleme kulesinde yapılan incelemede 'Herakles'in sopası kabartması' bulundu.

Adıyaman Gerger kırsalında 3 ay önce ihbarla bulunan 2 katlı, 10 metre yüksekliğindeki askeri kule Adıyaman Müze Müdürlüğü ekipleri tarafından incelendi.

© AA / Mustafa Çiftçi Herakles Lahdi, 57 yıl sonra evine getirildi

Yunan mitolojisinde ‘Herakles', Roma mitolojisinde ‘Herkül' olarak bilinen yarı tanrının sopasıyla ilgili konuşan Adıyaman Müze Müdür Vekili Mehmet Alkan, şu bilgileri verdi:

"Askeri kulenin ilk bulunmasından sonra yapılan ikinci incelemede, hemen kapının üst kısmında Herakles'in ‘keolesi' yani sopası bulunmaktadır. Taşların ağırlıkları 500 kilo ile 2 ton arasında değişmektedir. Üst örtüsü yıkılmış olan askeri gözetleme kulesi etrafa hakim bir konumdadır."

2 ton ağırlığındaki taşların üst üste konulmasıyla harç kullanılmadan yapıldığı askeri gözetleme kulesi Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü'nce tescillendi.