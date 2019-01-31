Türkiye’de Rusça konuşan çocuk festivali 'Hayal Etme Zamanı' başlıyor

Bu yıl üçüncüsü gerçekleşecek olan ve Sputnik’in medya sponsoru olduğu “Uluslararası Sanat ve Kültür Festivali: Hayal Etme Zamanı" dünyanın dört bir tarafından Rusça konuşan çocukları İstanbul’da bir araya getiriyor. İlk yarışması 3 Şubat’ta başlayacak olan festival, 8 farklı alanda yarışma düzenleyecek.

"Uluslararası Sanat ve Kültür Festivali: Hayal Etme Zamanı" festivali, Rusçanın yoğun konuşulmadığı ülkelerde yaşayan, ana dillerinden biri Rusça olan çocukların yaratıcı yeteneklerini geliştirmek amacıyla bu yıl, üçüncü kez gerçekleşecek. Festivalde, tiyatro, oyunculuk, dans, sanat, edebiyat, söz yazımı ve video prodüksiyonu alanlarında yarışmalar düzenlenecek.

Sputnik'in medya sponsorluğunu üstlendiği Hayal Etme Zamanı Festivali'nin ilk yarışması olan "Baş rol", 3 Şubat'ta İstanbul Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek. Şubat ve Mart aylarında devam edecek olan yarışmaların ardından kazananların ödüllerini alacakları bir gala gecesi düzenlenecek.

KAZAKİSTAN'DAN FAS'A, PEK ÇOK ÜLKEDEN RUSÇA KONUŞAN ÇOCUK İSTANBUL'DA BULUŞACAK

Uluslararası Kültür ve Sanat ARTİst Derneği tarafından düzenlenen festivalin gala gecesi, yarışmaların bitmesiyle birlikte Nisan ayında yapılacak.

İki sene içerisinde katılımcılarını üçe katlayan festivale, Türkiye'nin çeşitli illerinin yanı sıra Kazakistan, Lübnan, Fas, Mısır, Amerika, İrlanda, Danimarka, Almanya, Polonya ve Ukrayna ülkelerinden de katılım sağlanacak.

İletişim sağlanacak dillerin Rusça, Türkçe ve İngilizce olduğu festivalin detaylarını facebook.com/vremiamechtat sayfasından takip edebilirsiniz.