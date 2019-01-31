Türkiye’de Rusça konuşan çocuk festivali 'Hayal Etme Zamanı' başlıyor

Sputnik'in medya sponsorluğunu üstlendiği Hayal Etme Zamanı Festivali'nin ilk yarışması olan "Baş rol", 3 Şubat'ta İstanbul Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek. Şubat ve Mart aylarında devam edecek olan yarışmaların ardından kazananların ödüllerini alacakları bir gala gecesi düzenlenecek.
KAZAKİSTAN'DAN FAS'A, PEK ÇOK ÜLKEDEN RUSÇA KONUŞAN ÇOCUK İSTANBUL'DA BULUŞACAK
Uluslararası Kültür ve Sanat ARTİst Derneği tarafından düzenlenen festivalin gala gecesi, yarışmaların bitmesiyle birlikte Nisan ayında yapılacak.
İki sene içerisinde katılımcılarını üçe katlayan festivale, Türkiye'nin çeşitli illerinin yanı sıra Kazakistan, Lübnan, Fas, Mısır, Amerika, İrlanda, Danimarka, Almanya, Polonya ve Ukrayna ülkelerinden de katılım sağlanacak.
İletişim sağlanacak dillerin Rusça, Türkçe ve İngilizce olduğu festivalin detaylarını facebook.com/vremiamechtat sayfasından takip edebilirsiniz.
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