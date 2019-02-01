Yılmaz Erdoğan: Türk sineması önemli bir eşikten geçti

Gösterimin ardından, basın mensuplarına açıklama yapan Erdoğan, "Türk sineması diğer filmlerle beraber önemli bir eşikten geçti. Bundan sonraki 100 yılı etkileyecek kadar önemli bir yasal değişiklik bu." dedi. Filmde rol alan bütün oyuncuların olağanüstü bir performans sergilediğine işaret eden Erdoğan, filmden çok memnun kaldığını söyledi.
Sinemada bilet fiyatları tartışmasının ardından gösterimi geciktirilen filmler arasında, sinemaseverlerle buluşan ilk film 'Organize İşler Sazan Sarmalı' oldu: 'Türk sineması önemli bir eşikten geçti' https://t.co/FQ6MRN6tXI pic.twitter.com/JoW9on4Jky— Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) January 31, 2019
CEM YILMAZ: 'KARA KOMİK FİLMLER'İ EKİM'DE VİZYONA SOKMAYI DÜŞÜNÜYORUZ
Söz konusu tartışmalarla "Kara Komik Filmler"in vizyon tarihini geciktiren Cem Yılmaz da filmi ekim ayında vizyona sokmayı düşündüklerini açıkladı.
Yılmaz, üreten, yazan, çizen, oynayan insanların pek hak etmediği bir sürecin yaşandığını belirterek, "Bu 3-5 ay bizim pek hoşumuza gitmeyen bir şekilde geçti." diye konuştu.
'TATSIZ BİR ŞEY YAŞANDI'
Yılmaz, 1990'larda sinemanın kötü bir dönem geçirdiği değerlendirmesini yaparak, "Halbuki biz çok kalabalığız. Türkiye'de sinema üreten çok insan var, izleyen de çok insan da var. Dolayısıyla buna aracılık edenlerin şöyle bir şapkasını önüne koyup düşünmesi gerekiyor." şeklinde konuştu.
ŞAHAN GÖKBAKAR: ÇOK ÖNEMLİ BİR YASA ÇIKTI
MAHSUN KIRMIZIGÜL: SİNEMACILAR OLARAK 2 AYDIR YAN YANAYIZ, İSTEDİĞİMİZE ULAŞTIK
"Mucize" filminin devam yapımı yakın zamanda vizyona çıkacak olan yönetmen ve oyuncu Mahsun Kırmızıgül de sinemacılar arasındaki dayanışmayı çok olumlu bulduğunu vurgulayarak, "Bu kadar güzel insanla yaklaşık 2 aydır yan yanayız. İstediğimize ulaştık. Bence bu akşam konuşacağımız tek konu Organize İşler'in başarısı. Çok güzel bir film, hepimiz çok eğlendik." ifadesini kullandı.
"Organize İşler Sazan Sarmalı" filminde ayrıca Ezgi Mola, Okan Çabalar, Rıza Kocaoğlu, Güven Kıraç, Ahmet Mümtaz Taylan, Ersin Korkut, Erdem Baş, Atakan Çelik, Safa Sarı, Mahir İpek, Ekin Türkmen, Uğur Bilgin, Cihan Talay, Hamza Yazıcı ve Ata Demirer de yer alıyor.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)