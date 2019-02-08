Kulis: Seçimden sonra müzikte telif haklarıyla ilgili ciddi adımlar atılacak

Sabah yazarı Hakan Uç, geçen cumartesi günü kaleme aldığı yazısında "Müzik dünyası günden güne eriyor. Nasıl mı? Hemen deneyin. Facebook, Instagram'daki fotoğraflarınızın altına bir 'Queen' şarkısı koymayı deneyin mesela. Sistem, telif hakları gerekçesiyle size izin vermeyecek. Ama aynı fotoğrafın altına bir Neşet Ertaş türküsü yüklediğinizde gık bile demeyecek. Çünkü Neşet Ertaş'tan Tarkan'a, Gülşen'den Murat Boz'a, sanatçılarımızın hakları henüz tam anlamıyla korunamıyor. Binlerce sanatçımız var ve her gün binlerce eser o dev şirketler tarafından bedeli ödenmeden kullanılıyor. Emek sahipleri bir kuruş kazanmıyor. Sektör, albüm yapamaz durumda. Günü kurtarmak için single'lara sarılan sistem ne yazık ki onu da tüketti" ifadesini kullandı.

Söz konusu yazıyı Demet Akalın, Banu Zorlu, Samsun Demir, Ebru Yaşar ve Murat Boz'un da aralarında bulunduğu çok sayıda müzisyen sosyal medya hesaplarında paylaştı; "Telif yasası bir an önce çıkarılmalı" görüşünü dile getirdi.

Uç, bugün kaleme aldığı yazısında Kültür ve Turizm Bakanlığı'na yakın kaynaklara dayandırdığı kulis bilgilerine yer verdi.

"Kültür ve Turizm Bakanlığı'na yakın kaynaklardan öğrendiğime göre; hassasiyetle takip edilen bu konuyla ilgili çalışmalar yakında başlayacak" diyen Uç, şöyle devam etti:

— Kulislerde konuşulanlara göre, seçimden sonra müzikte telif haklarıyla ilgili ciddi adımlar atılması planlanıyor. Sanırım kısa süre içinde konuyla ilgili resmi bir açıklama da gelir. Her konuyu büyük bir titizlikle takip eden ve her yaraya anında neşter vuran devletimizin, müzik dünyasındaki bu sıkıntıyı da seçim sonrası ivedilikle halledeceğine inanıyorum.