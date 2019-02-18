Organize İşler'i Netflix'e satan BKM'ye dava

Milliyet yazarı Ali Eyüboğlu, "Sinemacılardan BKM ve CJ'ye dava" başlığıyla yayımlanan yazısında 'Organize İşler 2: Sazan Sarmalı' filminin Netflix'te gösterime girmesiyle başlayan tartışmaları köşesine taşıdı.

"BKM'nin vizyondaki 15'inci gününde 'Organize İşler: Sazan Sarmalı'nı Netflix'te yayınlatmasından sonra sinema salonu işletmecilerinden karşı hamle gecikmedi" diyen Eyüboğlu, gelişmeleri şöyle aktardı:

"Cumartesi günü olağanüstü toplanan Sinema Salonu Yatırımcıları Derneği (SİSAY) üyeleri, vizyondaki filmi Netflix'te yayınlatarak kendilerini zarara uğratan "Organize İşler: Sazan Sarmalı"nın yapımcısı BKM ve dağıtımcısı CJ Entertainment'a karşı hukuki süreç başlatma kararı aldı.

Toplantı sonrası SİSAY'dan yapılan yazılı açıklamanın özeti şu:

'Ulusal basınımıza ‘Türk Sinemasında devrim' başlığı ile yansıyan bu gelişme, Türk sineması için devrim değil bir darbedir.

Çıkan yasanın yaptırımlarının altı ay ertelenmiş olması nedeniyle bazı yapımcı şirketler, sezonun en yüksek gişe beklentili filmlerini belirsiz bir tarihe ertelemiş ve bu da sektörde büyük bir düşüş ve ekonomik krize neden olmuştur.

Sayın Cumhurbaşkanımız ve Kültür ve Turizm Bakanımızın Türk Sinemasının gelişimi için bizzat tam destek verdiği bu dönemde yaşanan durum, sadece gişe kaybı değil ülke sinemasına vereceği hasar nedeni ile milli menfaatlerimiz açısından bir yapımcının kar-zarar perspektifini çok aşan boyutta, büyük bir risktir.

Benzer bir travmanın tekrar yaşanmaması için kanun yapıcının dünyadaki mevcut örneklerdeki gibi süre sınırı getirmesini bekliyoruz.'

'BUNDAN SONRA 8 AY ŞARTI'



SİSAY üyelerinin "Organize İşler: Sazan Sarmalı" darbesinden sonra aldıkları kararlardan biri de şu: Sinema salonu işletmecileri, bundan böyle tüm film anlaşmalarına "Gösterim başlangıcından itibaren 8 ay süre ile pay TV yasağı" şartı koyacak. Sinemacılar, bu şartı kabul etmeyen yapımcının filmini almayacak."