Aydemir Akbaş: Yılmaz Erdoğan'ın yaptığı kalleşliktir

Sabah'ta yer alan habere göre Organize İşler 2: Sazan Sarmalı filminin henüz vizyondayken Netlix'te de gösterime girmesi sinema camiasında tepki çekti.
Yıllarını sinemaya verdiğini belirten Akbaş, "Sinema bitmez, hayattır, candır, canlıdır. Dijital platformlar ölüdür, insanı miskinliğe alıştırır. Sinema ise hareket getirir" dedi.
Film izlemek için dışarı çıkan insanın ekonomiye can verdiğini belirten Akbaş, Yılmaz Erdoğan'a yönelik olarak "Seni sinema var etti, buralara getirdi. Erdoğan'ın yaptığı sinemaya ihanettir, kalleşliktir" ifadesini kullandı.
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