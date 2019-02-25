2019 Oscar Ödülleri töreni: Kırmızı Halı başladı

2019 Akademi Ödülleri'nin 91.'si bu yıl yine ABD'nin Los Angeles kentinde Dolby Theatre'da veriliyor. Bu yılki kategorilerde en çok adaylığı Roma ve The Favourite filmleri aldı.

Meksikalı yönetmen Alfonso Cuaron'un yönettiği Netflix yapımı Roma ve Yorgos Lantimos'un yönettiği The Favourite adlı filmler 10 dalda ödüle aday gösterildi. Böylece bu akşam düzenlenen törende en çok aday gösterilen filmler oldu.

2019 Oscar Ödülleri'ne dair detaylar şöyle:

— Bir Yıldız Doğuyor ve Vice filmleri 8, Black Panther 7 dalda Oscar'a aday.

— Black Panther En İyi Film dalında aday gösterilen ilk süper kahraman filmi.

— Roma ise En İyi Film dalında Oscar'a aday gösterilen ilk Netflix yapımı film oldu.

— 91. Akademi Ödülleri için bu sene kadın yönetmenler arasından aday gösterilen olmadı.

03.01 ÜNLÜLER KIRMIZI HALIYA GELMEYE BAŞLADI

2019 Oscar Ödülleri için Los Angeles kentindeki Dolby Theatre'da, kırmızı halıda ünlü geçidi başladı.