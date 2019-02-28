Ukrayna, şarkıcılar 'Rusya şartını' kabul etmediği için Eurovision'dan çekildi

Ukrayna, kendisini temsil edecek isim olan Maruv'la yaşanan anlaşmazlıklar nedeniyle mayısta İsrail'de yapılacak Eurovision Şarkı Yarışması'ndan çekildi. Maruv ve diğer şarkıcılar, Rusya'da konser vermelerini yasaklayan sözleşme koşullarını reddetti.

Sahne ismi Maruv olan 27 yaşındaki Anna Korsun, Ukrayna'yı İsrail'de mayısta yapılacak yarışmada temsil etmesi için şeçildi. Ancak Maruv, Ukrayna Ulusal Kamu Yayın Şirketi'nin (UA PBC) kendisini Rusya'da konser vermesinin yasaklanması gibi koşulların bulunduğu bir sözleşmeyi imzalamaya zorladığı için yarışmayacağını açıkladı. Maruv, bu koşullar altında yarışmasının kendisini Kiev hükümeti için bir propagandacı haline getireceğini ifade etti.

Sosyal medyada açıklama yapan Korsun, "Ben bir müzisyenim, siyaset için bir araç değil" ifadelerini kullandı.

Ulusal yarışmada Ukrayna'yı temsil için performans gösteren diğer şarkıcıların da koşulları reddetmesinin ardından, UA PBC ‘sürecin siyasallaştırılmasını' gerekçe göstererek Eurovision'a katılmayacaklarını duyurdu.

UA PBC'nin açıklamasında Maruv'un Eurovision'dan sonra en az üç ay Rusya'da performans göstermesini yasaklayan sözleşmeyi imzalamaya karşı çıktığı kaydedildi.