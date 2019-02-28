Ukrayna, şarkıcılar 'Rusya şartını' kabul etmediği için Eurovision'dan çekildi

Sahne ismi Maruv olan 27 yaşındaki Anna Korsun, Ukrayna'yı İsrail'de mayısta yapılacak yarışmada temsil etmesi için şeçildi. Ancak Maruv, Ukrayna Ulusal Kamu Yayın Şirketi'nin (UA PBC) kendisini Rusya'da konser vermesinin yasaklanması gibi koşulların bulunduğu bir sözleşmeyi imzalamaya zorladığı için yarışmayacağını açıkladı. Maruv, bu koşullar altında yarışmasının kendisini Kiev hükümeti için bir propagandacı haline getireceğini ifade etti.
Ulusal yarışmada Ukrayna'yı temsil için performans gösteren diğer şarkıcıların da koşulları reddetmesinin ardından, UA PBC ‘sürecin siyasallaştırılmasını' gerekçe göstererek Eurovision'a katılmayacaklarını duyurdu.
UA PBC'nin açıklamasında Maruv'un Eurovision'dan sonra en az üç ay Rusya'da performans göstermesini yasaklayan sözleşmeyi imzalamaya karşı çıktığı kaydedildi.
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