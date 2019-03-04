Netflix'ten, yasak isteyen Spielberg'e yanıt: Sinemayı seviyoruz

Netflix yapımı Roma filminin üç ayrı dalda Oscar ödülü kazanmasının ardından, platformla ilgili tartışmalar alevlendi. Platformun yasaklanmasına dair tutum alan bir isim de Oscar ödüllü yönetmen Steven Spielberg oldu.

Ünlü yönetmenin, Netflix yapımı filmlerin Oscar ödüllerinde yarışmaması için Akademi'yle görüşmeler yürüteceği belirtildi.

Netflix de resmi Twitter hesabından isim vermeden Spielberg'e "Biz sinemayı seviyoruz" diye seslendi.

Sevdikleri başka şeyler olduğunu da söyleyen Netflix, bunları şöyle sıraladı: "Satın almaya her zaman gücü yetmeyen insanlar için ya da sinema salonu olmayan yerlerde yaşayan insanlar için erişilir olmak. Aynı anda her yerde, herkesin piyasaya çıkanlardan [film/dizi] hoşlanmasına izin vermek. Film yapımcılarına, sanatlarını paylaşmak için daha fazla yol sunmak. Bunlar birbirini dışlayan şeyler değil."

We love cinema. Here are some things we also love:



— Access for people who can't always afford, or live in towns without, theaters

— Letting everyone, everywhere enjoy releases at the same time

— Giving filmmakers more ways to share art



These things are not mutually exclusive. — Netflix Film (@NetflixFilm) 4 Mart 2019

​Alfonso Cuarón'un yönettiği Netflix yapımı Roma, ‘En İyi Yönetmen', ‘En İyi Görüntü Yönetmeni' ve ‘En İyi Yabancı Film' dallarında Oscar almıştı. Ancak ‘En İyi Film' ödülünü, Spielberg'ün dağıtımına katkıda bulunduğu ‘Green Book'a kaptırmıştı.