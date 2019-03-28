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17:28 28 Mart 2019
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    Nilgün Belgün

    Nilgün Belgün'den meslektaşlarına yanıt: Forslu videoyu önceden yolladık

    © Fotoğraf : Twitter
    Kültür & Sanat
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    Tiyatro sanatçısı Nilgün Belgün, Dünya Tiyatrolar Günü nedeniyle çekilen videonun Cumhurbaşkanlığı tarafından desteklendiğini bilmediğini söyleyen meslektaşlarını yalanladı.

    Dünya Tiyatrolar Günü klibinde rol alan bazı sanatçılar eleştiriler üzerine klibin Cumhurbaşkanlığı tarafından desteklendiğini bilmediğini ifade etti.

    Haldun Dormen - Nevra Serezli
    © Fotoğraf : Youtube
    Dormen, Serezli, Kortay ve Keskin: Klibin Cumhurbaşkanlığı için çekildiğini bilmiyorduk
    Kendilerini Nilgün Belgün'ün davet ettiğini savunan sanatçılar, adeta 'kandırıldıklarını' dile getirdiler.

    Twitter hesabından açıklama yayınlayan Nilgün Belgün ise 'özel ve güzel bir amaçla oluşturulmuş proje'nin bazı tiyatrocuların baskısı nedeniyle haksızlığa uğradığını söyledi.

    Belgün, katılımcıların projeden haberdar olduğunu ifade ederek, "Projenin yasal izinleri için tüm sanatçı dostlarımdan muvafakatnameler alınmış ve reklam yayına girmeden önce Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı forsunun yer aldığı videonun son hali WhatApp ile herkesle paylaşılmıştır" dedi.

    'CUMHURBAŞKANIMIZIN SAY'IN KONSERİNE GİTTİĞİNDE RAHATSIZ OLANLAR YİNE SANAT İÇİN YAPILAN BİR ŞEYDEN RAHATSIZLAR'

    Amacının sanatın birleştirici özelliğini vurgulamak ve sanatın farkındalığını göstermek olduğunu söyleyen Belgün, "Her zaman güzellikten, sevmekten, barıştan bahseden bizler neden yine en güzeli eleştiririz? Sayın Cumhurbaşkanımızın Fazıl Say'ın konserine gittiğinde rahatsız olanlar yine sanat için yapılan bir şeyden rahatsızlar. Tiyatro adına, sanat adına yaptığımız projeyi sayın Cumhurbaşkanımız 'Dünya Tiyatro Günü'ne özel olarak yayınlayarak bir nevi bize destek verip, bizim için anlamlı olan bu günü kutladı. Buradaki kötü niyet ve düşünceyi açıkçası anlamış değilim" ifadesini kullandı.

    Aralarında Nilgün Belgün, Haldun Dormen, Suna Keskin, Nevra Serezli, Oya Başar, Göksel Kortay ile Doğa Rutkay'ın yer aldığı klip, dün televizyonlarda yayınlanmıştı. Cumhurbaşkanlığı forsunun yer aldığı klipte oynamaları nedeniyle eleştirilen bazı sanatçılar, klibin cumhurbaşkanlığı tarafından desteklendiğini bilmediğini söylemişti.

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    Etiketler:
    Dünya Tiyatrolar Günü, Cumhurbaşkanlığı, Fazıl Say, Recep Tayyip Erdoğan, Doğa Rutkay, Oya Başar, Nilgün Belgün, Suna Keskin, Göksel Kortay, Haldun Dormen, Nevra Serezli, Türkiye
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