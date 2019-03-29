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13:23 29 Mart 2019
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    Netflix

    Netflix Türkiye İletişim Müdürü Savaş, 'Türkiye'de en çok hangi yapımlar izleniyor?' sorusunu yanıtladı

    © Flickr /
    Kültür & Sanat
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    Netflix Türkiye, Ortadoğu ve Afrika İletişim Müdürü Artanç Savaş, "Türkiye'de en çok hangi yapımlar izleniyor?" sorusunu yanıtladı. Savaş, "Türkiye’deki izleme trendleri diğer ülkelerle büyük benzerlik gösteriyor" dedi.

    Netflix Türkiye, Ortadoğu ve Afrika İletişim Müdürü Artanç Savaş, Medyatava'dan Canan Kaya'nın sorularını yanıtladı.

    Kaya'nın soruları ve Savaş'ın bunlara verdiği yanıtlar şöyle:

    Apple, dizi ve film izleme uygulaması Apple TV Plus'taki yenilikleri ünlü isimlerin katıldığı bir etkinlikle duyurdu. Bunun yanında Apple News Plus isimli haber servisini, Apple Arcade isimli oyun uygulamasını ve Apple Card isimli kredi kartını da tanıttı. Piyasaların ilk tepkisi ise olumsuz oldu.
    © REUTERS / STEPHEN LAM
    Netflix'e rakip olması beklenen yeni Apple TV neler getiriyor?
    - Geçtiğimiz ay Türkiye'deki üyelik ücretlerine zam yapıldığı yönünde bir haber yer aldı medyada. Sizler de bu durumun gerçeği yansıtmadığını ve zam testi yaptığınızı açıkladınız? Testin sonuçlarını paylaşabilir misiniz bizimle?

    Şu an için Türkiye'deki üyelik ücretlerimizi değiştirmeyi planlamıyoruz. Dönem dönem pek çok ülkede üyelerimizin Netflix'e verdiği değeri daha iyi anlamak için farklı fiyat seçeneklerini test ediyoruz. Türkiye'nin de aralarında bulunduğu çeşitli ülkelerde yaptığımız son test de bu kapsamdaydı. Bu testler herkese açık olmuyor ve testlerde görülen fiyatları hiçbir zaman uygulamama ihtimalimiz de bulunuyor. Başka bir deyişle bu testleri Netflix'in üyelik ücreti politikasının doğruluğundan emin olmak adına gerçekleştiriyoruz.

    - Türkiye'de en çok hangi yapımlar izleniyor? Nasıl bir izleyici profili var ülkemizin?

    Netflix - Atiye - Beren Saat - Mehmet Günsür
    © Fotoğraf : Twitter
    Beren Saat'in başrolünde olduğu Netflix dizisi Atiye hakkında ilk bilgiler
    Türkiye'deki izleme trendleri diğer ülkelerle büyük benzerlik gösteriyor. Çünkü iyi hikayeler, doğru şekilde anlatıldıklarında, coğrafi sınırların ötesine geçerek dünyanın her yanındaki izleyicilere ulaşabiliyor. Bu nedenle örneğin Fransa'da, Güney Kore'de, Brezilya'da veya ABD'de yaşayan bir üyemizin izleme alışkanlıkları, Türkiye'deki bir üyemizle benzerlik gösterebiliyor. Tabii 139 milyon üyemizin geniş bir yelpazeye yayılan zevkleri var. Her birini memnun edebilmek için kişiselleştirilmiş bir deneyim sunmaya ve en sevecekleri yapımı en kısa sürede bulmalarını sağlayacak yöntemler kullanmaya çalışıyoruz.

    - Netflix'in ilk Türk dizisi Hakan: Muhafız'ın elde ettiği başarının, Türkiye'de daha fazla yatırım yapmak için cesaret verdiğini belirtmişsiniz bir röportajınızda. Bu diziden önce belli çekinceleriniz mi vardı yatırım konusunda? Hakan: Muhafız'ın bu anlamda bir referans olduğunu söyleyebilir miyiz?

    Türkiye'de üretilen yapımların kalitesine ve global cazibesine her zaman inandık. Bu nedenle şu ana kadar herhangi bir çekincemiz olmadı. Senaryosunu okuduğumuz ilk andan itibaren heyecanla Hakan: Muhafız'ın izleyicilerle buluşacağı anı bekliyorduk. Elde ettiğimiz sonuçlar, bu bekleyişe değdiğini gösteriyor. Dizi, daha ilk ayında dünya genelinde 10 milyonun üzerinde üyemize ulaştı. Latin Amerika ülkelerinden Avrupa'ya, Ortadoğu ülkelerinden Kanada'ya üyelerimiz Hakan'ın hikayesini severek izledi. İstanbul'un hem modern yüzünü hem de tarihi ve kültürel zenginliklerini global izleyici kitlesiyle buluşturan dizimizin ikinci sezonunu da üyelerimizi fazla bekletmeden, 26 Nisan'da yayınlayacağız.

    Netflix'ten Hakan:Muhafız
    © Fotoğraf : Twitter
    Netflix açıkladı: Hakan: Muhafız en çok hangi ülkelerde izlendi?
    - Netflix Türk yapımlarına yer vermekte neden bu kadar geç kaldı? Bu sürece daha erken girilemez miydi?

    Bizim için önemli olan doğru hikayeyi doğru zamanda üyelerimize sunmak. Netflix, Türkiye'de Eylül 2016'da tümüyle yerelleştirilmiş bir arayüzle hizmet vermeye başladı. Yerli eğlence sektörüne yeni giren bir oyuncu olarak, bu tarihten itibaren üyelerimizin beklenti ve alışkanlıklarını anlamak için çaba sarfettik ve Mayıs 2017'de ilk yerel orijinal yapımımız Hakan: Muhafız'ın imzalandığını duyurduk. Dizinin ulaştığı global başarı, seçtiğimiz hikayenin ve zamanlamanın doğru olduğunu gösteriyor.

    - Hakan: Muhafız'dan sonra Netflix'in ikinci orjinal Türk dizisi Atiye'nin çekimleri başladı. Kaç bölümlük bir dizi olacak?

    İkinci orijinal dizimiz Atiye'nin İstanbul'da çekimlere başladığını bu hafta başında duyurduk. Sekiz bölümden oluşacak gizem-drama türündeki dizinin başrolünde Beren Saat, oyuncu kadrosunda Mehmet Günsür, Metin Akdülger, Melisa Şenolsun, Başak Köklükaya, Civan Canova ve Tim Seyfi yer alıyor. Dizinin bu yıl gösterime girmesini planlıyoruz.

    Yeni dizimiz Atiye ile başta Göbeklitepe ve Nemrut olmak üzere, Anadolu topraklarının doğal güzellikleri ile tarihi ve kültürel değerlerini dünyayla buluşturacağız. Bu anlamda Türkiye'nin tanıtımına ve turizmine de katkı sağlayacağımıza inanıyoruz. Biliyorsunuz bu yıl Göbeklitepe Yılı ilan edildi. Biz de Atiye'yi 190 ülkede gösterime sokarak Göbeklitepe'ye yönelik yerel ve global ilginin artmasına destek olacağız.

    Organize İşler 2: Sazan Sarmalı
    © Fotoğraf : IMDb
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    - Sinema alanında da yatırım yapacak mısınız Türkiye'de?

    Bu aşamada herhangi bir film projesi duyurumuz yok ama üyelerimizin hayatına daha fazla mutluluk katacak her tür yapıma kapımız açık.

    - Netflix, yapımları seçerken hangi kriterleri göz önünde bulunduruyor?

    Yerelde yatırım yapacağımız yapımları seçerken, anlatacağımız hikayenin çıktığı ülkeye ait unsurlar içermesine, yerel kültürleri yansıtmasına önem veriyoruz. Çünkü amaçlarımızdan biri de yerel değer taşıyan hikayeleri global yapımlara dönüştürmek. İspanya'dan çıkan La Casa de Papel, Alman yapımı Dark, Danimarka dizisi The Rain ve yerli dizimiz Hakan: Muhafız'ın sınırları aşan başarısı bu anlayışın izlerini taşıyor. Ayrıca tüm orijinal yapımlarımızı farklı dillerdeki dublaj ve altyazı seçenekleriyle sunarak dil bariyerini de ortadan kaldırıyoruz.

    - Türkiye'deki üye sayınız belli mi?

    2018 yılını 190 ülkede 139 milyon üyeyle kapattık. Ülkeler özelindeki üye rakamlarını açıklamasak da Türkiye'de gördüğümüz ilgiden son derece memnunuz. Netflix'le tanışan üyelerimizin diledikleri yapımı, diledikleri zamanda, diledikleri yer ve cihazda reklamsız bir şekilde izlemekten keyif aldığını ve bu keyifli deneyime dahil olanların sayısının her geçen gün daha da arttığını görüyoruz.

    Netflix
    © REUTERS / Mike Blake
    BBC ve ITV'den Netflix'e rakip platform
    - İngiliz yayın kuruluşu BBC de geçtiğimiz günlerde BritBox adında yeni bir dijital içerik platformu kurduğunu duyurdu. Duyuru da "İngiliz dizilerinin en büyüğü olacak" ifadesiyle oldukça iddialı bir mottoyla yapıldı. Önümüzdeki süreçte de rakipleriniz artacağa benziyor. Bu durum sizi korkutuyor mu?

    Eğlence sektörüne yeni oyuncuların girmesi bizi heyecanlandırıyor. Bu gelişmelerin hem sektöre hem tüketicilere katkı sağlayacağına inanıyoruz. Ancak iyi rakiplere karşı yarıştığınız zaman işinizi en iyi şekilde yapabilirsiniz.

    - Netflix bizlere hem dizi, hem sinema, hem de belgesel gibi çeşitli içerikler sunuyor… Peki müzik, festival ya da canlı yayınlar gibi yenilikler olacak mı? Bu yönde çalışmalarınız var mı?

    Şu an için canlı yayınlara ya da spor müsabakalarına yer vermek gibi bir planımız yok. Özel konser kayıtları gibi yenilikleri ise halihazırda Netflix'te bulabilirsiniz. Örneğin Taylor Swift'in biletleri aylar öncesinden tükenen Taylor Swift reputation stadyum konserini, yılbaşı gecesinde tüm dünyada aynı anda yayınladık. Son dönemde imza attığımız bir başka yenilik ise interaktif yapımlar. Yetişkinlere yönelik ilk interaktif yapımımız Black Mirror: Bandersnatch'i, geçtiğimiz aylarda yayınladık. Üyelerimizin yaptıkları seçimlerle senaryonun nasıl ilerleyeceğine karar verdiği bu yapım, Türkiye'nin de aralarında bulunduğu pek çok ülkede büyük heyecan yarattı. İkinci interaktif yapımımız You vs. Wild'ı ise geçtiğimiz günlerde duyurduk.10 Nisan tarihinde yayınlanacak olan sekiz bölümlük bu yapımda ünlü maceracı Bear Grylls‘in maceralarını interaktif olarak Netflix üyeleriyle buluşturacağız.

    - Son dönemde Netflix'te ağırlıklı olarak teenage yapımlarına yer verildiğini gözlemliyoruz. Bunun nedeni nedir?

    Netflix Türkçe
    NETFLIX
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    Hedefimiz her yaştan izleyiciye, diledikleri zaman diledikleri yerde en çok beğenecekleri içerikleri sunmak. Bu doğrultuda son dönemde çıkan Netflix yapımları da zengin bir çeşitliliğe sahip. Yetişkinlere yönelik animasyon antoloji serisi Love, Death and Robots; Ben Affleck gibi yıldızların başrolde oynadığı suç temalı aksiyon filmi Triple Frontier; Bonnie & Clyde hikayesini ilk defa onları yakalayan iki özel dedektifin gözünden anlatan Kevin Costner'lı The Highwaymen ilk aklıma gelen örnekler.

    - Son olarak 91. Oscar Ödülleri'nde 3 Oscar alan Roma'yla iligli eleştirilere değinmek istiyorum. Steven Spielberg başta olmak üzere Netflix filmlerinin Akademi'de yarışmaması gerektiği yönünde eleştiriler geldi. Nasıl değerlendiriyorsunuz bu tepkileri?

    Netflix
    © Fotoğraf : Twitter
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    Eleştirilere cevap olarak olmasa da şunu söyleyebilirim. Netflix olarak sinema sanatının büyüsüne inanıyoruz. Hedefimiz dünyanın en iyi film yapımcılarıyla çalışarak her zevke ve beğeniye uygun filmleri üyelerimize sunmak. Ödüllere ve festivallere katılım konusunda her ülkenin ve organizasyonun kendi kuralları var. Biz de bu kurallara sonuna dek saygılıyız.

    Etiketler:
    izleme, dizi, Netflix Türkiye, Artanç Savaş, Türkiye
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