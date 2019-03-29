Tarkan 10 yıl sonra ilk kez Rusya'da konser verecek

Rusya'da çok sevilen Tarkan, en son 2009'da Moskova'daki Crocos City Hall'da buluştuğu Rus hayranları ile 14 Mayıs'ta bir kez daha bir araya gelecek. Şarkıcı, Kazan'da ve nerede olduğu belirtilmeyen iki konser daha verecek.

Evli ve bir çocuk sahibi olan sanatçı Tarkan, konserlerine verdiği araya 10. albümü için yapacağı tur ile son verecek.

Turu organize edecek şirket S.A. Organization'dan yapılan açıklamaya göre, tüm dünyada çok sayıda hayranı olan Tarkan, turuna Rusya ile başlayacak. Şarkıcı 11 Mayıs'ta Kazan'daki 10 bin kişilik Tatneft Arena'da, 14 Mayıs'ta da Moskova'daki 6 bin 200 kişilik Crocus City Hall'da sahne alacak.

Tarkan en son 2009 yılında Crocus City Hall'da konser vermişti.

Diğer yandan Tarkan'ın Rusya'da vereceği dört konserle 800 bin dolar kadar bir ücret alacağı belirtiliyor.