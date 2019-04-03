Türkiye, MMKF’de jüri ve katılımcı olarak temsil edilecek

MMKF Genel Direktörü Natalya Semina ve Program Direktörü, film eleştirmeni Kirill Razlogov'un katılımıyla gerçekleşen basın toplantısında, yarışmaya katılan filmler ve jüri üyelerinin isimleri açıklandı.

Kirill Razlogov, "Tartışmalara rağmen festivali kalıcı olarak hazirandan nisana taşımaya karar verdik. Bu karar şahsen benim için geçen festivalde ana programa yönelik eleştirinin olumlu olmasıyla ilgilidir. Nisan, festival için çok rahat bir zaman ve film seçimi ve çeşitli programların oluşturulması açısında daha fazla fırsat sağlıyor" dedi.

Festivalin ana programının jüri başkanlığına bu yıl Güney Koreli Kim Ki-duk getirildi. Jüride ayrıca Türk yönetmen ve yapımcı Semih Kaplanoğlu, İtalyan senaryo yazarı ve yönetmen Valia Santella, Rus aktris İrina Apeksimova yer aldı.

Basın toplantısında, 2 hafta sonra festivalin ana programına katılacak Yönetmen Seyid Çolak'ın ‘Kapan' ve diğer filmler tanıtıldı.

MMKF, 18-25 Nisan günleri arasında Moskova'nın Oktyabr Sineması'nda geçecek.