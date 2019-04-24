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19:39 24 Nisan 2019
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    Netflix Oscar yarışına devam edecek

    Akademi kıyamadı: Netflix filmleri Oscar'da yarışmaya devam edecek

    © Fotoğraf : Twitter/Want Magazine @WantNL
    Kültür & Sanat
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    Hollywood efsanesi Steven Spielberg gibi isimlerin itirazlarına rağmen, Akademi'deki oylama, Netflix'in Oscar'da yarışmasına imkan tanıyan maddenin aynen kalması yönünde sonuçlandı.

    Netflix
    © Fotoğraf : Twitter
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    ABD'de Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi tarafından dağıtılan Oscar Ödülleri'nden çevrimiçi film-dizi izleme platformu Netflix'in dışlanmasını isteyenler, şimdilik hüsrana uğradı.

    Netflix'in katılımının bu yılki Oscar Ödülleri'nin en en hararetli tartışma konularından biri olmasına  ve ünlü yönetmen Steven Spielberg gibi güçlü isimlerin Netflix'i dışlayacak kural değişikliği talep etmesine rağmen, Akademi'deki oylama tersi yönde sonuçlandı. 

    Akademi'nin yönetim kurulu, Netflix ve Amazon Prime gibi video akış uygulamalarının Oscar adayı seçilme ehliyetlerine imkan veren maddenin korunması yönünde karar aldı.

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    © Fotoğraf : Twitter
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    Sözkonusu madde, Los Angeles'daki sinema salonlarında en az 7 gün gösterilen her filmin Oscar değerlendirmesine alınabilmesine imkan tanıyor.

    Buna göre filmler sinema salonlarında gösterime girdikleri gün ya da bir gün sonra video akış servislerinde yayımlanabiliyor ve yine de Oscar'da yarışma ehliyeti bulunuyor. 

    Akademi Başkanı John Bailey "Sinema sanatının ayrılmaz parçası olarak sinema salonu deneyimini destekliyoruz, aramızdaki fikir tartışmasına ağırlığını koyan bu olmuştur. Kurallarımız sinema salonunda gösterim talep ettiği gibi aynı zamanda Oscar değerlendirilmesine gönderilecek geniş çaplı bir film seçkisine izin veriyor" diyerek şöyle devam etti:

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    "Sinema sanayimizdeki derinlikemesine değişiklikleri daha fazla incelemeyi ve üyelerimizle bu meseleler hakkında tartışmaları devam ettirmeyi planlıyoruz."

    Bu yılki Oscar Ödülleri'nde Netflix yapımı, Meksikalı yönetmen Alfonso Cuarón'un İspanyolca dilindeki filmi Roma'nın En İyi Film Ödülü adayları arasında olması hararetli tartışmalara neden olmuştu.

    Oscar'ın gediklilerinden Steven Spielberg Oscar yarışına Netflix yapımlarının dahil edilmesini sert dille eleştirmişti. 

    ABD'li yönetmenin Akademi'nin kurallarının Netflix'i dışlayacak şekilde değiştirilmesini istediği, medyaya yansımıştı.

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    Bu ay ABD Adalet Bakanlığı'nın Akademi'ye Netflix'i dışlamaması yönünde uyarı mektubu gönderdiği haberinin patlak vermesi, tartışmayı iyice kızıştırdı. 

    Tez zamanda sektörün devi haline gelip küresel çapta film ve dizilere daha önce görülmemiş boyutta para pompalayan Netflix, Hollywood'un kemikleşmiş isimleri açısından korkutucu hale geldi. 

    Ama Netflix'e rakipler çıkmakta gecikmedi: Disney ve Apple da kendi online TV servislerini kurdu. 

    Etiketler:
    Roma, ABD Adalet Bakanlığı, Steven Spielberg, Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi, Netflix, Netflix, Oscar, Hollywood, Los Angeles, ABD
    Topluluk kurallarıTartışma
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