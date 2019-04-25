Metro kazısından Afrodit heykeli çıktı

Yunanistan’ın Selanik şehrindeki metro inşaatında, altın çelenk ve yüzük, tanrıça Afrodit heykelinin de aralarında olduğu binlerce arkeolojik eser bulundu. Metro inşaatı, paha biçilemez eserler nedeniyle ertelendi.

© Fotoğraf : DHA Antalya'daki kaçak kazıda Bizans kilisesi bulundu

Yunanistan’ın ikinci önemli kentinin caddeleri altında devam eden metro inşaatı, bulunan sayısız eser nedeniyle ertelendi. Şimdiye kadar arkeologlar, sikkelerden mücevherlere, mermer heykellere, amforalara, kandillere ve parfüm şişelerine kadar 300.000’den fazla eser ortaya çıkardı.

NTV’nin The Telegraph'tan aktardığı habere göre Söz konusu arkeolojik eserler, Konstantinopolis’ten sonra Bizans İmparatorluğu’ndaki en önemli kent olan antik kentin gelişen ticaret merkezi olan yerde bulundu.

The construction of a metro beneath the Greek city of Thessaloniki has unearthed an extraordinary treasure trove https://t.co/RnjP3OXvk3 — The Telegraph (@Telegraph) April 23, 2019

​Arkeologlar, metro şebekesinin inşası sırasında, villaların, dükkanların, atölyelerin ve erken bir Hıristiyan kilisesinin kalıntılarının yanı sıra, MS 6. yüzyılda Selanik’in kalbinden geçen taş döşeli bir yol (Decumanus Maximus) buldular.

‘5.000’DEN FAZLA MEZAR ORTAYA ÇIKARILDI’

Yunan Kültür Bakanlığı Bazıları zarif altın taç içeren, 5.000’den fazla mezar da ortaya çıkarıldı.

Attiko Metro şirketinin başkanı Yannis Mylopoulos, “Kazılar, Yunanistan’da son yılların en büyük arkeolojik projesi. Bulguların kalitesi ve sayısı gerçekten etkileyici. Selanik ve Makedonya tarihinin sürekliliğini ortaya koyuyor” diyor.

Yunan Kültür Bakanlığı Kazılarda aşk ve güzellik tanrıçası olan Afrodit’in çeşitli heykelleri keşfedildi. Ayrıca Afrodit’in Eros’un önünde bir koltukta uzanırken betimlendiği mozaik de bulgular arasında.

Selanik’teki eski eserler bölümü başkanı Dr. Polyxeni Adam-Veleni, “Şehir merkezinde Afrodit’i tasvir eden çok sayıda heykel bulunurken, Acheiropoietos Kilisesi (MS 5.yüzyıl Bizans kilisesi) etrafındaki alanda da birçok Afrodit heykeli ortaya çıktı” diyor.

Selanik MÖ 4. yüzyılda kurulmuş ve Roma İmparatorluğu ve daha sonra Bizans İmparatorluğu’nun önemli bir ticaret ve askeri merkezi haline gelmişti. 14. yüzyılda 100.000’den fazla nüfusu ile Ortaçağ’da da güçlü bir şehir olarak kaldı.

Trafik sıkışıklığını azaltmak ve şehirdeki hava kirliliğini azaltmak için tasarlanan yeni metro sistemi üzerinde çalışmalara 2006 yılında başlandı. 2012 yılında 18 istasyonun şebekesinin bitmiş olması gerekiyordu, ancak birçok arkeolojik kalıntının keşfi ile ilerleme durdu. Şimdi metronun önümüzdeki yıl faaliyete geçmesi gerekiyor.

Yunan Kültür Bakanlığı Yunanistan’ın Selanik şehrindeki metro inşaatında bulunan arkeolojik eser

100 metre uzunluğundaki taş döşeli yol (Decumanus Maximus) yerinde kalacak ve ağın istasyonlarından biri olan Eleftherios Venizelos’a dahil edilecek.