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    Türk - Rus Klasik Müzik Festivali Fazıl Say ve Vladimir Spivakov

    Spivakov: Sovyetler Birliği’nin dostu olan Atatürk’ün başlattığı geleneği devam ettiriyoruz

    © Sputnik / Atakan Şalcıoğlu
    Kültür & Sanat
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    Konu:
    2019 Türkiye-Rusya Kültür ve Turizm Yılı (19)
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    Türkiye-Rusya Kültür Turizm Yılı kapsamında gerçekleştirilen Türk-Rus Klasik Müzik Festivali’nde Şef Vladimir Spivakov “Sovyetler Birliği’nin dostu olan Atatürk, Dmitri Şostakoviç ve David Oistrakh’ı Türkiye’ye davet etmişti. Rusya’nın çok saygı duyduğu ve büyük vizyon sahibi Atatürk’ün başlattığı geleneği biz hala devam ettiriyoruz” dedi.

    © DHA /
    Türk- Rus Klasik Müzik Festivali başladı
    Türkiye-Rusya Kültür ve Turizm Yılı kapsamında, Barut Hotels tarafından düzenlenen Türk-Rus Klasik Müzik Festivali Antik Side Tiyatrosu’nda gerçekleştiriliyor. İlk kez Türk ve Rus sanatçıları bir araya getiren festivalin açılışı, hava koşulları nedeniyle bir gece ertelenerek 8 Mayıs gecesi yapıldı. 11 Mayıs tarihinde son konseri gerçekleşecek olan festivalin açılış gecesinde, Moskova Virtüözleri Oda Orkestrası ile Şef Vladimir Spivakov, Soprano Anna Aglatova ve Türk sanatçı Fazıl Say konser verdi. Festivalin sanat yönetmenliğini Şef Spivakov üstlenirken, Fazıl Say da açılış gecesinde Moskova Virtüözleri Oda Orkestrası’na eşlik etti.

    Festivalin açılış gecesinde, Rusya’nın en önemli ödüllerinden biri olan ‘Ulusal Kültür Mirası’ ödülüne sahip olan Şef Spivakov “Büyük bir geleneği devam ettiriyoruz. Bu gelenek yüzden fazla yıl önce Rusya’nın çok saygı duyduğu büyük vizyon sahibi bir adam tarafından başlatıldı. Büyük bir vizyona sahipti ve o Atatürk’tü. O zamanlar Sovyetler Birliği’nin çok iyi bir dostuydu. Yüz yıldan fazla bir süre önce, Atatürk, Dmitri Şostakoviç ve David Oistrakh’ı Türkiye’ye davet etmişti. Yüzden fazla bir yıl sonra biz hala bu mükemmel müzik yapma fikrini devam ettiriyoruz. Çünkü müzik aşktır. Müzik saldırganlık değil, güzelliktir” dedi.

    ‘BAĞIMSIZLIK TÜRKİYE’NİN KARAKTERİDİR’

    'Moscow Virtuosi' orkestrası
    © Fotoğraf: mvco.ru
    Antalya ilk kez Rus-Türk klasik müzik festivaline ev sahipliği yapacak
    Sputnik’e yaptığı açıklamada gelecek yıl da bu organizasyonların olması gerektiğini vurgulayan Şef Vladimir Spivakov “Türk-Rus dostluğu Atatürk zamanlarında çok iyiydi. Türk-Rus dostluğu geçmişte çok farklı zamanlar geçirdi. Ama her zaman gerçekten güzel şeylerin olmasını isteyen insanlar vardı. Ben, Türkiye’nin diğer ülkelere kıyasla daha bağımsız bir ülke olduğunu düşünüyorum. Ama tabii, Amerika tarafından diğer ülkelere baskı olduğunu da görüyoruz. Ama Türkiye kendini bağımsız tutuyor. Bence bu Türkiye’nin karakteridir” ifadelerinde bulundu.  

    ‘ÜNLÜ TÜRK VE RUS SANATÇILARININ BULUŞMASI İYİ BİR FİKİR’

    Fazıl Say - Recep Tayyip Erdoğan
    © Fotoğraf : DHA
    'Fazıl Say Külliye’deki 29 Ekim resepsiyonu için beste hazırlıyor'
    Festivalin açılış gecesinde solist olarak çalan dünyaca ünlü Türk sanatçı Fazıl Say ise festivalin ilk kez gerçekleştiğini ve devamlılığı olması gerektiğini söyleyerek “Burada, ünlü Türk ve Rus sanatçılarının buluşması çok iyi bir fikir. Ayrıca, Moskova Virtüözleri yıllardır Türkiye’de çalan bir orkestradır. Maestro Spivakov ile beraber İKSV’de (İstanbul Kültür Sanat Vakfı), 1980’li yıllardan itibaren çalan bir orkestradır. Moskova Virtüözleri’ni Türk seyircisi çok iyi bilir. Bugün ben de onlarla beraber solist olarak çaldım. Biz Antalya Piyano Festivali’nde Moskova Virtüözleri ve Spivakov’u on kere davet ettik ve hepsinde beraber de kalmıştık. Moskova Virtüözleri’ni Antalya da iyi bilir. Bugün programda Anna Aglatova bizi muazzam performansıyla büyüledi. Çok özel bir soprano. Bolşoy Tiyatrosu’nun başrol oyuncusu. Bu etkinliğin devam etmesini diliyorum” dedi.

    ‘ÜLKELER ARASINDAKİ DOSTLUĞU KORUMAK ADINA BU TÜR ORGANİZASYONLAR ÇOK ÖNEMLİ’

    Açılış gecesinde, Soprano Anna Aglatova, Türk ve Rus dostluğunun önemine işaret ederek “Bu dostluk sadece müzik ile ilgili değil aynı zamanda kültürle de ilgili. Ülkeler arasındaki dostluğu korumak adına bu tür organizasyonlar düzenlenmesini çok güzel buluyorum. Umuyoruz ki, seneye de bu tür davetler düzenlenecektir. Fazıl Say ile çalmaktan çok memnun olduk. Moskova Bolşoy Tiyatrosu’nda opera sanatçısı Murat Karahan ile birlikte sahneye çıkmıştım. Onunla yine aynı sahnede buluşmak isterim” diye söyledi.

    • Türk - Rus Klasik Müzik Festivali Vladimir Spivakov ve Moskova Virtüözleri
      Türk - Rus Klasik Müzik Festivali'nde Vladimir Spivakov ve Moskova Virtüözleri ile Fazıl Say, Antik Side Tiyatrosu'nda konser verdi.
      © Sputnik / Atakan Şalcıoğlu
    • Türk - Rus Klasik Müzik Festivali Vladimir Spivakov ve Moskova Virtüözleri 2
      Türk - Rus Klasik Müzik Festivali Şef Vladimir Spivakov ve Moskova Virtüözleri
      © Sputnik / Atakan Şalcıoğlu
    • Türk - Rus Klasik Müzik Festivali Vladimir Spivakov ve Moskova Virtüözleri 2
      Türk - Rus Klasik Müzik Festivali'nde Şef Vladimir Spivakov ve Moskova Virtüözleri'nin konseri büyük bir ilgiyle dinlendi.
      © Sputnik / Atakan Şalcıoğlu
    • Türk - Rus Klasik Müzik Festivali Anna Aglatova
      Türk - Rus Klasik Müzik Festivali'nde Soprano Anna Aglatova
      © Sputnik / Atakan Şalcıoğlu
    • Türk - Rus Klasik Müzik Festivali Dinleyicileri
      Türk - Rus Klasik Müzik Festivali'nin açılış gecesinde yaklaşık 2 bin kişi vardı.
      © Sputnik / Atakan Şalcıoğlu
    • Türk - Rus Klasik Müzik Festivali Fazıl Say 3
      Türk - Rus Klasik Müzik Festivali'nde Fazıl Say Moskova Virtüözleri'ne eşlik etti.
      © Sputnik / Atakan Şalcıoğlu
    1 / 6
    © Sputnik / Atakan Şalcıoğlu
    Türk - Rus Klasik Müzik Festivali'nde Vladimir Spivakov ve Moskova Virtüözleri ile Fazıl Say, Antik Side Tiyatrosu'nda konser verdi.
    Konu:
    2019 Türkiye-Rusya Kültür ve Turizm Yılı (19)

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    Türk- Rus Klasik Müzik Festivali başladı
    Etiketler:
    Murat Karahan, Mustafa Kemal Atatürk, Sovyetler Birliği, Rusya, Türkiye, festival, konser, Anna Aglatova, Türk- Rus Klasik Müzik Festivali, Türk-Rus dostluğu, klasik müzik, Fazıl Say, Vladimir Spivakov, 2019 Türkiye-Rusya Karşılıklı Kültür ve Turizm Yılı
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