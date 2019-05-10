Spivakov: Sovyetler Birliği’nin dostu olan Atatürk’ün başlattığı geleneği devam ettiriyoruz

Türkiye-Rusya Kültür ve Turizm Yılı kapsamında, Barut Hotels tarafından düzenlenen Türk-Rus Klasik Müzik Festivali Antik Side Tiyatrosu’nda gerçekleştiriliyor. İlk kez Türk ve Rus sanatçıları bir araya getiren festivalin açılışı, hava koşulları nedeniyle bir gece ertelenerek 8 Mayıs gecesi yapıldı. 11 Mayıs tarihinde son konseri gerçekleşecek olan festivalin açılış gecesinde, Moskova Virtüözleri Oda Orkestrası ile Şef Vladimir Spivakov, Soprano Anna Aglatova ve Türk sanatçı Fazıl Say konser verdi. Festivalin sanat yönetmenliğini Şef Spivakov üstlenirken, Fazıl Say da açılış gecesinde Moskova Virtüözleri Oda Orkestrası’na eşlik etti.

Festivalin açılış gecesinde, Rusya’nın en önemli ödüllerinden biri olan ‘Ulusal Kültür Mirası’ ödülüne sahip olan Şef Spivakov “Büyük bir geleneği devam ettiriyoruz. Bu gelenek yüzden fazla yıl önce Rusya’nın çok saygı duyduğu büyük vizyon sahibi bir adam tarafından başlatıldı. Büyük bir vizyona sahipti ve o Atatürk’tü. O zamanlar Sovyetler Birliği’nin çok iyi bir dostuydu. Yüz yıldan fazla bir süre önce, Atatürk, Dmitri Şostakoviç ve David Oistrakh’ı Türkiye’ye davet etmişti. Yüzden fazla bir yıl sonra biz hala bu mükemmel müzik yapma fikrini devam ettiriyoruz. Çünkü müzik aşktır. Müzik saldırganlık değil, güzelliktir” dedi.

‘BAĞIMSIZLIK TÜRKİYE’NİN KARAKTERİDİR’

Sputnik’e yaptığı açıklamada gelecek yıl da bu organizasyonların olması gerektiğini vurgulayan Şef Vladimir Spivakov “Türk-Rus dostluğu Atatürk zamanlarında çok iyiydi. Türk-Rus dostluğu geçmişte çok farklı zamanlar geçirdi. Ama her zaman gerçekten güzel şeylerin olmasını isteyen insanlar vardı. Ben, Türkiye’nin diğer ülkelere kıyasla daha bağımsız bir ülke olduğunu düşünüyorum. Ama tabii, Amerika tarafından diğer ülkelere baskı olduğunu da görüyoruz. Ama Türkiye kendini bağımsız tutuyor. Bence bu Türkiye’nin karakteridir” ifadelerinde bulundu.

‘ÜNLÜ TÜRK VE RUS SANATÇILARININ BULUŞMASI İYİ BİR FİKİR’

Festivalin açılış gecesinde solist olarak çalan dünyaca ünlü Türk sanatçı Fazıl Say ise festivalin ilk kez gerçekleştiğini ve devamlılığı olması gerektiğini söyleyerek “Burada, ünlü Türk ve Rus sanatçılarının buluşması çok iyi bir fikir. Ayrıca, Moskova Virtüözleri yıllardır Türkiye’de çalan bir orkestradır. Maestro Spivakov ile beraber İKSV’de (İstanbul Kültür Sanat Vakfı), 1980’li yıllardan itibaren çalan bir orkestradır. Moskova Virtüözleri’ni Türk seyircisi çok iyi bilir. Bugün ben de onlarla beraber solist olarak çaldım. Biz Antalya Piyano Festivali’nde Moskova Virtüözleri ve Spivakov’u on kere davet ettik ve hepsinde beraber de kalmıştık. Moskova Virtüözleri’ni Antalya da iyi bilir. Bugün programda Anna Aglatova bizi muazzam performansıyla büyüledi. Çok özel bir soprano. Bolşoy Tiyatrosu’nun başrol oyuncusu. Bu etkinliğin devam etmesini diliyorum” dedi.

‘ÜLKELER ARASINDAKİ DOSTLUĞU KORUMAK ADINA BU TÜR ORGANİZASYONLAR ÇOK ÖNEMLİ’

Açılış gecesinde, Soprano Anna Aglatova, Türk ve Rus dostluğunun önemine işaret ederek “Bu dostluk sadece müzik ile ilgili değil aynı zamanda kültürle de ilgili. Ülkeler arasındaki dostluğu korumak adına bu tür organizasyonlar düzenlenmesini çok güzel buluyorum. Umuyoruz ki, seneye de bu tür davetler düzenlenecektir. Fazıl Say ile çalmaktan çok memnun olduk. Moskova Bolşoy Tiyatrosu’nda opera sanatçısı Murat Karahan ile birlikte sahneye çıkmıştım. Onunla yine aynı sahnede buluşmak isterim” diye söyledi.