'Yaşayan bir sanatçıya ait en pahalı eser' rekorunu tavşan heykeliyle kırdı

New York’taki Christie's müzayede evinde Çarşamba günü yapılan açık artırmaya sunulan olmayan tavşan heykelinin fiyatının 10 dakika içerisinde 80 milyon dolara çıktığı ve tüm masraflarla birlikte net olarak 91 milyon 75 bin dolar olduğu belirtildi.
Yaklaşık bir metre boyunda olan ve şişirilebilen tavşan heykeli 20. yüzyıl sanatının 'en ikonik' eserleri arasında gösteriliyordu.
Watch the moment Jeff Koons’s ‘Rabbit’ sets a new #WorldAuctionRecord for a work by a living artist. https://t.co/3ZWvCzUDAN pic.twitter.com/ToKxCpzUK6— Christie's (@ChristiesInc) 16 Mayıs 2019
İKİNCİ KEZ REKORUN SAHİBİ
64 yaşındaki Koons, beş yıl önce de yine aynı rekorla anılmıştı. Sanatçının ‘Balloon Dog (Orange)’ yani ‘Balon Köpek (Turuncu)’ adlı heykeli 2013 yılında 58.4 milyon dolara alıcı bulmuştu. Koons, tavşan heykeliyle bir kez daha bu rekorun sahibi oldu.
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