Yeni sinema sezonunun ilk büyük komedi filmi Hareket Sekiz’in oyuncuları bir arada görüntülendi

Başrollerini Ali Sunal ve Onur Atilla’nın paylaştığı ve yeni sinema sezonunun açılış filmi olan Hareket Sekiz, oyuncu kadrosuyla ilk okuma provasını Boğaz’da gerçekleştirdi. Birbirinden komik anların yaşandığı provada oyuncular kahkaha tufanına sebep oldu. Çekimleri haziranda İstanbul ve Bakü’de yapılacak film 4 Ekim’de sadece sinemalarda olacak.

Ve büyük macera başlıyor! Başlarına geleceklerden habersiz aksiyonun tam ortasına düşen Bünyamin, Reşat ve Kazım; zorlu görevi gerçekleştirebilecek mi? Çok özel bu görevde bu üç polis başarılı olabilecek mi? Birbirinden ünlü isimleri buluşturan polisiye, aksiyon, komedi türündeki filmin kahkaha-aksiyon grafiği zirvelerde…

Ali Sunal ve Onur Atilla © Sputnik /

Bihter Dinçel © Sputnik /

Devrim Yakut © Sputnik /

Hakan Bilgin ve Hande Katipoğlu © Sputnik /

Gürgen Öz © Sputnik / 1 / 5 © Sputnik / Ali Sunal ve Onur Atilla

MUHTEŞEM KADROSUYLA AKSİYON VE KOMEDİ BİR ARADA!

Aksiyon sahneleri için özel bir ekip getirilen Hareket Sekiz’in kadrosunda bulunan isimler oldukça dikkat çekiyor. Benzeri görülmemiş bir yerli yapım olan filmi DADA Vision beyaz perdeye taşırken, yönetmenliğini Ali Yorgancıoğlu üstleniyor. Yapımcılığını Levent Cengizhan’ın üstlendiği filmin senaryosu ise Ayberk Çınar’a ait. Yeni sinema sezonunun açılış filmi olan Hareket Sekiz 12 ülkede aynı anda 4 Ekim’de sinemalarda olacak.