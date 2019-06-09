Yakutlar Isıah Bayramı’nı İstanbul’da kutladı

İstanbul’da Yakutların doğanın yeniden canlanmasını kutladıkları Isıah Bayramı büyük bir coşkuyla kutlandı. Bu etkinlikte Yakut-Der Başkan Yardımcısı Natalia Hemengül “Bizim amacımız bu bayramla kültürümüzü tanıtmak. Isıah insanın doğa ile bağını, dünyanın ve yaşamanın ne kadar değerli bir hediye olduğunu gösteren gerçek bir halk bayramıdır” dedi.

Yakutların doğanın yeniden canlanması şerefine kutladıkları Isıah Bayramı bugün İstanbul’da düzenlenen bir etkinlikle kutlandı. Yakut İşbirliği, Kültür ve Dayanışma Derneği (Yakut-Der) tarafından organize edilen Isıah Bayramı’nda konuşan Yakut-Der Başkan Yardımcısı Natalia Hemengül “Bizim İstanbul’da ulusal bayramımız Isıah’ı kutlamamızın amacı, herkese kültürümüzü, geleneklerimizi ve kendimizi tanımaktır. Aynı zamanda eski Türklerin bu güzel ve çok kadim geleneğini burada yaşatmak ve tabii pozitif bir gün geçirmek de amaçlarımızdandır. Isıah, insanın doğa ile bağını, dünyanın ve yaşamanın ne kadar değerli bir hediye olduğunu gösteren gerçek bir halk bayramıdır” dedi.

Eski yılın bitmesini ve yeni yılın başlamasını sembolize eden bu bayramda Yakutların güneşi selamlamasıyla başladı. Ardından oyunlar oynandı, halk şarkıları söylendi ve çeşitli yerel Yakut yemekleri ikram edildi. Etkinliğin sonunda spor yarışmaları düzenlendi ve kazananlara ödülleri takdim edildi.