Ünlü Rus saksafoncu Butman'ın şefliğini yapacağı Moskova Devlet Caz Orkestrası, Akra Caz Festivali'nde sahne alacak

Rusya'nın ünlü caz ve saksafon sanatçısı İgor Butman ile Moskova Devlet Caz Orkestrası, Rusya-Türkiye Karşılıklı Kültür Yılı kapsamında bu yıl ikincisi düzenlenen Akra Caz Festivali'nde Rusya'yı temsil edecek.

Ülkeler arasında kültür köprüleri inşa eden Rus müzisyen Butman'ın yönetimindeki Moskova Devlet Caz Orkestrası, 28 Haziran'da müzikseverlerle buluşacak.

Butman'ın Moskova Devlet Caz Orkestrası ile birlikte sanatseverlere unutulmayacak anlar yaşatacağı gecede Türkiye'nin popüler gitar virtüözlerinden Önder Focan da grubuyla birlikte sahne alacak.

Moskova'dan New York'a olmak üzere tüm dünyada sevilen bir sanatçı olan Butman'ı müzikseverler büyük bir merakla bekliyor.

Bu yıl 20. kuruluş yıldönümünü kutlayan Butman yönetimindeki Moskova Devlet Caz Orkestrası, Rusya'da 500'den fazla konser verdi, Güney Kore, Hindistan, Çin, İtalya, Kanada, Fransa, İngiltere, Letonya, Almanya ve ABD gibi ülkelerde turneler düzenledi.

19 Haziran'da başlayan Akra Caz Festivali, 29 Haziran'da sona erecek.