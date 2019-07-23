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17:43 23 Temmuz 2019
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    Kylie Jenner

    Instagram'ın en çok kazananları belli oldu

    © REUTERS / Andrew Kelly
    Kültür & Sanat
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    Instagram’da paylaşımlarından en çok para kazanan ünlülerin bu yılki listesi belli oldu. Listenin zirvesine, ABD'li reality show yıldızı ve kozmetik firması sahibi 21 yaşındaki Kylie Jenner yerleşti.

    Servis Hopper HQ, Instagram List 2019'in en yüksek ücretli yıldızlarının listesini yayınladı.

    Instagram'dan en yüksek ücret alan hesapların belirlendiği listede Kylie Jenner ilk sırada. Bir reklam yayını için kendisine 1.266.000 dolar ödeme yapılıyor.

    Listede yer alanlar şu şekilde:

    25. Conor Mcgregor

    Takipçi sayısı: 31.4 milyon

    Gönderi başına maliyet: 169.000 ABD doları

    Bu gönderiyi Instagram'da gör

    Ready for the weekend and the comeback! @properwhiskey

    Conor McGregor Official (@thenotoriousmma)'in paylaştığı bir gönderi ()

    24. Luis Suarez

    Takipçi sayısı: 34.3 milyon

    Gönderi başına maliyet: 184.000 ABD doları

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    😍Mimoso de papi 😍👶🏻#lauti #hermosodepapi #feliz 😍 Daddy’s little boy 😍👶🏻

    Luis Suarez (@luissuarez9)'in paylaştığı bir gönderi ()

    23. Virat Kohli

    Takipçi sayısı: 38.1 milyon

    Gönderi başına maliyet: 196.000 ABD doları

    Bu gönderiyi Instagram'da gör

    🎯

    Virat Kohli (@virat.kohli)'in paylaştığı bir gönderi ()

    22. Zlatan Ibrahimovic

    Takipçi sayısı: 37.4 milyon

    Gönderi başına maliyet: 200.000 ABD doları

    Bu gönderiyi Instagram'da gör

    I AM LA!!!

    Zlatan Ibrahimović (@iamzlatanibrahimovic)'in paylaştığı bir gönderi ()

    21. Gareth Bale

    Takipçi sayısı: 40.5 milyon

    Gönderi başına maliyet: 218,000 ABD doları

    Bu gönderiyi Instagram'da gör

    Good to be back with the boys #TheRedWall 🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿

    Gareth Bale (@garethbale11)'in paylaştığı bir gönderi ()

    20. Ronaldo de Assis Moreira

    Takipçi sayısı: 47.2 milyon

    Gönderi başına maliyet: 256.000 ABD doları

    19. Priyanka Chopra Jonas

    Takipçi sayısı: 43.3 milyon

    Gönderi başına maliyet: 271.000 ABD doları

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    Best use of a vacation. The hubby taking pictures. Lol 😝 📷@nickjonas 👙 ☀️ 🍸 💏

    Priyanka Chopra Jonas (@priyankachopra)'in paylaştığı bir gönderi ()

    18. LeBron James 

    Takipçi sayısı: 50.6 milyon

    Gönderi başına maliyet: 272.000 ABD doları

    Bu gönderiyi Instagram'da gör

    👑🌴LA LA LAND 🌴👑

    LeBron James (@kingjames)'in paylaştığı bir gönderi ()

    17. David Beckham

    Takipçi sayısı: 57.5 milyon

    Gönderi başına maliyet: 357.000 ABD doları

    16. Demi Lovato

    Takipçi sayısı: 73.1 milyon

    Gönderi başına maliyet: 458.000 ABD doları

    Bu gönderiyi Instagram'da gör

    I couldn’t decide which one... so here’s both 🤷🏻‍♀️😝

    Demi Lovato (@ddlovato)'in paylaştığı bir gönderi ()

    15. Kevin Hart

    Takipçi sayısı: 77.3 milyon

    Gönderi başına maliyet: 480.000 ABD doları

    Bu gönderiyi Instagram'da gör

    Such an amazing cast.... #Fatherhood

    Kevin Hart (@kevinhart4real)'in paylaştığı bir gönderi ()

    14. Khloe Kardashian

    Takipçi sayısı: 96.5 milyon

    Gönderi başına maliyet: 598.000 ABD doları

    Bu gönderiyi Instagram'da gör

    The Flamingo (Kendall taught me)

    Khloé (@khloekardashian)'in paylaştığı bir gönderi ()

    13. Kendall Jenner

    Takipçi sayısı: 114 milyon

    Gönderi başına maliyet: 611.000 ABD doları

    Bu gönderiyi Instagram'da gör

    click bait? @calvinklein #MYTRUTH #MYCALVINS

    Kendall (@kendalljenner)'in paylaştığı bir gönderi ()

    12. Lionel Messi

    Takipçi sayısı: 126 milyon

    Gönderi başına maliyet: 648.000 ABD doları

    Bu gönderiyi Instagram'da gör

    Leo Messi (@leomessi)'in paylaştığı bir gönderi ()

    11. Nicki Minaj

    Takipçi sayısı: 104 milyon

    Gönderi başına maliyet: 651.000 ABD doları

    10. Justin Bieber

    Takipçi sayısı: 115 milyon

    Gönderi başına maliyet: 722.000 ABD doları

    Bu gönderiyi Instagram'da gör

    Justin Bieber (@justinbieber)'in paylaştığı bir gönderi ()

    9. Neymar da Silva Santos Junior

    Takipçi sayısı: 123 milyon

    Gönderi başına maliyet: 722,000 ABD doları

    Bu gönderiyi Instagram'da gör

    DREAM CHASER !

    3n310ta 🇧🇷 👻 neymarjr (@neymarjr)'in paylaştığı bir gönderi ()

    8. Taylor Swift

    Takipçi sayısı: 119 milyon

    Gönderi başına maliyet: 748.000 ABD doları

    Bu gönderiyi Instagram'da gör

    🦋

    Taylor Swift (@taylorswift)'in paylaştığı bir gönderi ()

    7. Beyonce Knowles

    Takipçi sayısı: 130 milyon

    Gönderi başına maliyet: 785.000 ABD doları

    Bu gönderiyi Instagram'da gör

    Beyoncé (@beyonce)'in paylaştığı bir gönderi ()

    6. Dwayne Johnson

    Takipçi sayısı: 150 milyon

    Gönderi başına maliyet: 882.000 ABD doları

    5. Selena Gomez

    Takipçi sayısı: 153 milyon

    Gönderi başına maliyet: 886.000 ABD doları

    Bu gönderiyi Instagram'da gör

    throw b

    Selena Gomez (@selenagomez)'in paylaştığı bir gönderi ()

    4. Kim Kardashian West

    Takipçi sayısı: 144 milyon

    Gönderi başına maliyet: 910.000 ABD doları

    3. Cristiano Ronaldo

    Takipçi sayısı: 176 milyon

    Gönderi başına maliyet: 975.000 ABD doları

    Bu gönderiyi Instagram'da gör

    Love this feeling ⚽💪🏼 #finoallafine

    Cristiano Ronaldo (@cristiano)'in paylaştığı bir gönderi ()

    2. Ariana Grande

    Takipçi sayısı: 160 milyon

    Gönderi başına maliyet: 996.000 ABD doları

    Bu gönderiyi Instagram'da gör

    ☁️ @givenchyofficial

    Ariana Grande (@arianagrande)'in paylaştığı bir gönderi ()

    1. Kylie Jenner

    Takipçi sayısı: 141 milyon

    Gönderi başına maliyet: 1.266.000 ABD doları

    Bu gönderiyi Instagram'da gör

    @kylieskin available NOW 💗 KylieSkin.com

    Kylie ✨ (@kyliejenner)'in paylaştığı bir gönderi ()

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    Instagram'ın en çok kazananları belli oldu
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