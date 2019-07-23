Instagram'ın en çok kazananları belli oldu

Servis Hopper HQ, Instagram List 2019'in en yüksek ücretli yıldızlarının listesini yayınladı.
Instagram'dan en yüksek ücret alan hesapların belirlendiği listede Kylie Jenner ilk sırada. Bir reklam yayını için kendisine 1.266.000 dolar ödeme yapılıyor.
Listede yer alanlar şu şekilde:
25. Conor Mcgregor
Takipçi sayısı: 31.4 milyon
Gönderi başına maliyet: 169.000 ABD doları
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24. Luis Suarez
Takipçi sayısı: 34.3 milyon
Gönderi başına maliyet: 184.000 ABD doları
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😍Mimoso de papi 😍👶🏻#lauti #hermosodepapi #feliz 😍 Daddy’s little boy 😍👶🏻
23. Virat Kohli
Takipçi sayısı: 38.1 milyon
Gönderi başına maliyet: 196.000 ABD doları
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22. Zlatan Ibrahimovic
Takipçi sayısı: 37.4 milyon
Gönderi başına maliyet: 200.000 ABD doları
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21. Gareth Bale
Takipçi sayısı: 40.5 milyon
Gönderi başına maliyet: 218,000 ABD doları
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20. Ronaldo de Assis Moreira
Takipçi sayısı: 47.2 milyon
Gönderi başına maliyet: 256.000 ABD doları
19. Priyanka Chopra Jonas
Takipçi sayısı: 43.3 milyon
Gönderi başına maliyet: 271.000 ABD doları
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Best use of a vacation. The hubby taking pictures. Lol 😝 📷@nickjonas 👙 ☀️ 🍸 💏
18. LeBron James
Takipçi sayısı: 50.6 milyon
Gönderi başına maliyet: 272.000 ABD doları
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17. David Beckham
Takipçi sayısı: 57.5 milyon
Gönderi başına maliyet: 357.000 ABD doları
16. Demi Lovato
Takipçi sayısı: 73.1 milyon
Gönderi başına maliyet: 458.000 ABD doları
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15. Kevin Hart
Takipçi sayısı: 77.3 milyon
Gönderi başına maliyet: 480.000 ABD doları
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14. Khloe Kardashian
Takipçi sayısı: 96.5 milyon
Gönderi başına maliyet: 598.000 ABD doları
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13. Kendall Jenner
Takipçi sayısı: 114 milyon
Gönderi başına maliyet: 611.000 ABD doları
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12. Lionel Messi
Takipçi sayısı: 126 milyon
Gönderi başına maliyet: 648.000 ABD doları
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11. Nicki Minaj
Takipçi sayısı: 104 milyon
Gönderi başına maliyet: 651.000 ABD doları
10. Justin Bieber
Takipçi sayısı: 115 milyon
Gönderi başına maliyet: 722.000 ABD doları
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9. Neymar da Silva Santos Junior
Takipçi sayısı: 123 milyon
Gönderi başına maliyet: 722,000 ABD doları
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8. Taylor Swift
Takipçi sayısı: 119 milyon
Gönderi başına maliyet: 748.000 ABD doları
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7. Beyonce Knowles
Takipçi sayısı: 130 milyon
Gönderi başına maliyet: 785.000 ABD doları
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6. Dwayne Johnson
Takipçi sayısı: 150 milyon
Gönderi başına maliyet: 882.000 ABD doları
5. Selena Gomez
Takipçi sayısı: 153 milyon
Gönderi başına maliyet: 886.000 ABD doları
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4. Kim Kardashian West
Takipçi sayısı: 144 milyon
Gönderi başına maliyet: 910.000 ABD doları
3. Cristiano Ronaldo
Takipçi sayısı: 176 milyon
Gönderi başına maliyet: 975.000 ABD doları
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2. Ariana Grande
Takipçi sayısı: 160 milyon
Gönderi başına maliyet: 996.000 ABD doları
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1. Kylie Jenner
Takipçi sayısı: 141 milyon
Gönderi başına maliyet: 1.266.000 ABD doları
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