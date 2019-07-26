Rus müzisyen Yevgeniy Grinko, Marmaris'te konser verdi

Grinko, konserinde eski ve yeni albümlerindeki çalışmaların yanı sıra yeni bestelediği eserlerini izleyicilerle buluşturdu.
Marmarisliler ile ilçede tatil yapan yerli ve yabancı turistlerin de izlediği konserde, zaman zaman Grinko'nun Türkçe kelimelerle izleyenlere hitap etmesi beğeni topladı.
Konserde 'Where art Thou', 'Sail On The Roof', 'Noir', 'Epilogue' ve 'The Great Escape', 'Field (Polyuşka Polye)', 'Poirot', 'Valse Cm', 'Tango' ve 'G-Dur' enstrümantal eserlerin yanı sıra 'Other Child Room', 'Winter Sunshine', 'Jane Maryam' ve 'Unnamed' isimli solo piyano eserleri yer aldı.
Ünlü piyanist, Türkiye turnesi kapsamında 28 Temmuz'da Ayvalık Amfitiyatro'da ve 30 Temmuz'da Kuşadası AVM Tiyatrosu'nda sahne alacak.
Moskova'nın yakınında Zhukovsky adlı küçük bir kasabada yaşayan, fakat kısa sürede adını tüm dünyaya duyuran başarılı piyanist, konserlerinde geniş bir keman ailesi ve akordeoncu 5 müzisyen ile sahne alıyor. Yeni şeyler denemekten çekinmeyen, deneysel çalışmaları ile de ünlü Grinko, konserlerinde gitar ve davul da çalıyor.
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