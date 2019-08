80'li yılların efsane çizgi filmi He-Man dizi oluyor

1980’lerin popüler çizgi filmlerinden biri olan He-Man, Netflix dizisi olarak ekranlara dönüyor. Amerikalı yönetmen Kevin Smith, Power-Con toplantısında He-Man’in anime dizisi olarak Netflix’te yayınlanacağını duyurdu.

Netflix'in üzerinde çalıştığı yeni animasyon dizisinin yapımcı ismi 1994 yapımı 'Clerks' (Tezgahtarlar) isimli filmle adını duyuran ve başarılı bir çıkış yakalayan Kevin Smith. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Smith, yeni dizinin bir devam serisi niteliğinde olacağını açıkladı.

Smith, 'Masters of the Universe: Revelation (Kainatın Hakimleri: Keşif) adını taşıyacak animasyon dizisinin He-Man ile İskeletor arasındaki son savaş olabileceğini vurguladı.

Kevin Smith is making a 'He-Man' anime series for Netflix https://t.co/zv5DTQj2W9 pic.twitter.com/Kp1tBBUwBY — Engadget (@engadget) August 18, 2019

​

He-Man dizisinin senaryosunu Eric Carrasco (Supergirl), Tim Sheridan (Reign of the Supermen), Diya Mishra (Magic the Gathering) ve Marc Bernardin (Alphas) gibi başarılı isimler kaleme alacak.

Dizinin animasyon çalışmalarıysa Netflix'in 2017 yapımlarından bir tanesi olan 'Castlevania'nın animasyonlarını oluşturan 'Powerhouse Animation' tarafından yapılacak.

Netflix ise dizinin varlığını duyurdu ancak dizinin seyircilerle ne zaman buluşacağına dair bir açıklamada bulunmadı.

Mattel'in oyuncak dizisi Ustaların Ustası'na dayanan, Filmation tarafından üretilen He-Man, 1980'lerin en popüler çizgi filmlerinden biriydi.