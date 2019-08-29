Bugün Moskova’da Türk tasavvuf düşüncesi anlatılacak

Rusya-Türkiye Karşılıklı Kültür ve Turizm Yılında yapılan bu etkinik, “Dostlar Buluşuyor” Uluslararası Müzik Festivali kapsamında gerçekleştirilmektedir.

Etkinliğin özelliği ve içeriği hakkında organizatörlerden biri olan Moskova Yunus Emre Enstitüsü Müdürü Ömer Özkan anlatıyor:

"Türk tasavvuf düşüncesini anlatan Sufizm programı üç-dört yıl önce iki defa Myaskovskiy Konservatuarında yapılmıştı. Myaskovskiy Konservatuarı ile konuşarak bunu tekrar yapmayı düşündük ve Myaskovskiy Konservatuarı bunu “Dostlar Buluşuyor” Uluslararası Müzik Festivali kapsamına aldı. Rusya ve Türkiye arasındaki 2019 Kültür ve Turizm yılı da buna vesile oldu. Bu çerçevedeki faaliyetlerden biri olarak bu etkinliği icra etmeye karar verdik.

© Sputnik / Moskova’da Myaskovskiy Konservatuarında Türkiye’den gelen meşhur uzmanlar Türk tasavvuf geleneğini anlatacak

Gelen dört konuşmacının dördü de Sufizm konusunda kendi alanında uzman. Konuşmacılardan biri, Ahmet Yesevi Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı. Yesevilik, Türk tasavvuf düşüncesinin başlangıcıdır. O, Yesevilik ile ilgili bir giriş yapacak. Ardından, yine Türk tasavvuf düşüncesinin temel taşlarından olan Yunus Emre hakkında bu konuda büyük uzmanlardan biri olan Mustafa Tatcı Hoca anlatacak. Yine Leyla İpekçi Hanımefendi bir tasavvuf yazarı, romancı. Onun da yine bu mistik düşünce ile ilgili, Sufizm ile ilgili güzel çalışmaları var. O da konuşmalarda bulunacak. Neyzen Hakan Bey de çok önemli bir neyzen. Ney, biliyorsunuz, Türk tasavvuf düşüncesinin sembol enstrümanı. Mevlana’nın eserlerinde de metafor olarak ney çok geçer. O da ney icra edecek ve neyin sembolizminden bahsedecek. Konu genel olarak bu çerçevede devam edecek."