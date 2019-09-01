Billie Eilish, kendisini üstsüz robot şeklinde resmeden dergiye sert tepki gösterdi

ABD'li 17 yaşındaki şarkıcı Billie Eilish, kendisini üstsüz robot şeklinde resmeden, üstelik bunun için de izin almayan dergiye tepki gösterdi:

Billie Eilish, kendisinden izin almadan, üstsüz bir robot şeklinde resmedildiği kareyi kapağına taşıyan Nylon Germany dergisine ateş püskürdü.

Independent Türkçe'nin aktardığı habere göre dergi, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda 'dijital dehalar' konulu 8. sayısında Eilish’in üç kapak yıldızından biri olduğu açıkladı.

Konudan bu şekilde haberdar olduğu anlaşılan Eilish, bu paylaşıma “Bu da ne böyle?” diyerek yorum yaptı.

'17 YAŞINDAYIM VE BUNU YAPACAKSINIZ?'

Ünlü yıldız, “Bu şey için Nylon benimle görüşmedi. Ne ben ne de ekibimden kimse bunu bilmiyordu. Bu benim gerçek bir resmim bile değil. Hiçbir yaratıcı tavsiyem olmadı. Benim üstsüz bir resmimi mi yapacaksınız??? Gerçek olmayan?? 17 yaşımda? Ve bunu kapak yapacaksınız???? Resim benim robot versiyonum gibi görünse bile buna hiçbir şekilde izin vermedim" ifadelerini kullandı.

DERGİ HAKARET DEĞİL DEDİ; ÖZÜR DİLEMEDİ

Gelen tepkilerin ardından bir açıklama yapan dergi, Nylon, niyetlerinin “Billie’nin etkisini onurlandırmak” olduğunu savundu ancak açık bir özür dilemedi.

Açıklamada, "Bu kapak için kafa karıştırıcı ya da Billie Eilish’e hakaret eden bir bakış açısı oluşturma gibi bir niyetimiz asla olmadı. Bu resmi yaratmaktaki tek amacımız Billie’nin etkisini ve çalışmalarını onurlandırmaktı. Bu resim dijital deha sanatçılarının gücünü vurgulayan bir kapak serisinin bir parçası. Bu resim onun dünya çapında milyonların üzerindeki ve bizim üzerimizdeki başarılarına ve etkisine adanarak oluşturulmuş bir 3D sanat eseridir" denildi.