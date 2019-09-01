Billie Eilish, kendisini üstsüz robot şeklinde resmeden dergiye sert tepki gösterdi

Independent Türkçe'nin aktardığı habere göre dergi, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda 'dijital dehalar' konulu 8. sayısında Eilish’in üç kapak yıldızından biri olduğu açıkladı.
Konudan bu şekilde haberdar olduğu anlaşılan Eilish, bu paylaşıma “Bu da ne böyle?” diyerek yorum yaptı.
Bu gönderiyi Instagram'da gör
Cover Artwork for @nylongermany // Issue08 @billieeilish // DIGITAL PRODIGIES. Grab yourself a copy of the upcoming Issue. Out on Friday 👌 #cover #billieeilish #artwork #editorial #magazine #coverart #nylongermany #cgi #3D #collage #newera #nextlevel #dope #digitalart #print #magazine #fashion
'17 YAŞINDAYIM VE BUNU YAPACAKSINIZ?'
DERGİ HAKARET DEĞİL DEDİ; ÖZÜR DİLEMEDİ
Gelen tepkilerin ardından bir açıklama yapan dergi, Nylon, niyetlerinin “Billie’nin etkisini onurlandırmak” olduğunu savundu ancak açık bir özür dilemedi.
Açıklamada, "Bu kapak için kafa karıştırıcı ya da Billie Eilish’e hakaret eden bir bakış açısı oluşturma gibi bir niyetimiz asla olmadı. Bu resmi yaratmaktaki tek amacımız Billie’nin etkisini ve çalışmalarını onurlandırmaktı. Bu resim dijital deha sanatçılarının gücünü vurgulayan bir kapak serisinin bir parçası. Bu resim onun dünya çapında milyonların üzerindeki ve bizim üzerimizdeki başarılarına ve etkisine adanarak oluşturulmuş bir 3D sanat eseridir" denildi.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)