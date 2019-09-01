Roger Waters, Assange için söyleyecek

İngiliz rock grubu Pink Floyd’un solisti Roger Waters, WikiLeaks kurucusu Julian Assange ile dayanışma için mini bir konser verecek. Assange'ın serbest bırakılması için çağrı yapan Waters, İngiltere İçişleri Bakanlığı'nın önünde 'Wish You Were Here' şarkısını seslendirecek.

İngiltere'de tutuklu bulunan ve ABD'ye iade edilmemesi için kampanyaların devam ettiği WikiLeaks kurucusu Julian Assenge'a bir destek de efsanevi solist Roger Waters'tan geldi.

Gazete Duvar'da yer alan habere göre Waters, Assange ile dayanışma için yarın İngiltere İçişleri Bakanlığı’nın Londra’daki binasının önünde ‘İfade Özgürlüğünü Savunun’ ve ‘Assange’ı ABD’ye iade etmeyin’ sloganlarıyla yapılacak etkinlikte mini bir konser verecek.

Waters, Pink Floyd’un ikonik ‘Wish You Were Here’ (Keşke Burada Olsaydın) şarkısını söyleyecek.

ABD’ye iade edilmemek için Londra’da yedi yıl boyunca sığındığı Ekvador elçiliğinden çıkarılarak tutuklanan Julian Assange, 1 Mayıs’tan bu yana Londra’daki Belmarsh Cezaevi’nde tutuluyor.

Assange, İngiltere’de kefalet kuralların ihlal ettiği gerekçesiyle 50 yıl hapis cezasına çarptırıldı. ABD Assange için resmen İngiltere'den iade talebinde bulunurken, sivil toplum ve insan hakları örgütleri hükümetten bu talebi reddetmesi için sık sık protesto gösterileri düzenliyor.