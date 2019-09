Roger Waters, Assange için söyleyecek

İngiliz rock grubu Pink Floyd’un solisti Roger Waters, WikiLeaks kurucusu Julian Assange ile dayanışma için mini bir konser verecek. Assange'ın serbest bırakılması için çağrı yapan Waters, İngiltere İçişleri Bakanlığı'nın önünde 'Wish You Were Here' şarkısını seslendirecek.