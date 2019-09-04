Netflix bazı yapımları artık tek seferde yayınlamayacak

Yapımlarında yeni bir uygulama başlatan Netflix, bazı dizileri tek seferde yayınlanmayacak.habere göre Netflix, yeni bir yapım ya da mevcut yapımları için yeni bir sezon çıkarttığı zaman bu yayınların mevcut sezon için olan tüm bölümlerini aynı anda yayınlamasıyla biliniyordu. Bu sayede platformun kullanıcıları, dilerse bir oturuşta tüm sezonu bitirebiliyor, dilerse bir gün bir bölüm, bir gün üç bölüm şeklinde sezonu izleyebiliyordu.
Birçok kişinin son derece memnun olduğu ve kullanıcılara izledikleri diziyi ‘nasıl izleyecekleri’ konusunda bir özgürlük veren sistem, Netflix’in yeni bir kararı sonucunda standarda dönecek. Başka bir deyişle diziler, televizyonlarda olduğu şekilde haftalık olarak yayınlanmaya başlayacak.
'HER BÖLÜM BİR HAFTA ARALIKLA YAYIMLANACAK'
The Great British Show, Netflix’te toplu yayınlama modelini bırakan tek yapım da değil. Netflix’in Rhythm & Flow isimli rap yarışması da her hafta belirli bölümleri yayınlanacak şekilde hazırlandı.
Hulu, benzer bir yayınlama modelini bundan önce denemişti. Bir dizi yayınlayacağı zaman izleyicilerin dizinin içerisine girebilmesi, hikayeye adapte olabilmesi için ilk yayında üç bölüm yayınlayan Hulu’yu şimdi de biraz daha farklı da olsa Netflix takip edecek.
Netflix, tüm sezonu bir anda yayınladığı modeliyle kullanıcıları tarafından takdir edilmişti ancak bu tarz bir yayınlama yönteminin kullanıcılarda nasıl bir etki oluşturacağı bilinmiyor.
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