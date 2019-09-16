'Altın klozeti' çalınan sanatçı: Umarım Robin Hood tarzı bir eylemdir

İtalyan çağdaş sanatçı Maurizio Cattelan, eserinin çalındığına dair haberleri ilk duyduğunda ‘şaka yapıldığını’ düşündüğünü belirtti.

“Kim bir klozeti çalacak kadar salak olabilir?” diye sorduğunu söyleyen Catellan, “Bir anlığına altından yapıldığını unuttum. Keşke şaka olsaydı” ifadelerini kullandı.

New York Times’a konuşan Cattelan, “Hâlâ şaka olmasını umut ediyorum. Pozitif olmak ve hırsızlığın Robin Hood’dan ilham almış bir eylem olmasını düşünmek istiyorum” dedi.

18 karatlık som altından yapılan klozetin en az 5 milyon dolar değerinde olduğu belirtiliyor.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Hırsızlıkla ilgili soruşturma ise sürüyor. Polis, 66 yaşındaki bir adamın gözaltına alındığını duyurmuştu.

En az iki araca sahip olduğu düşünülen ‘hırsız çetesinin’, kurulu haldeki klozeti yerinden sökmesi ciddi zarara ve su baskınına yol açmıştı.

Maurizio Cattelan altın klozeti, Donald Trump’ın ABD siyasetinde yükselişinin ardından yapmıştı. Eser, Trump’ın aşırılığa olan düşkünlüğünü simgelerken; altın varaklı koltuklarda oturma hevesine de gönderme yapıyor. Klozet bir dönem Trump'a da teklif edilmişti.

Klozet, 2016'da New York'taki Guggenheim Müzesi'nde sergilenmiş ve ziyaretçilerin kullanımına sunulmuştu. Kullanım üç dakikayla sınırlandırılırken kapıda da korumalar beklemişti.

Eser, geçen hafta İngiltere'de eski Başbakan Winston Churchill'in doğduğu Blenheim Sarayı'nda sergilenmeye başlanmıştı.