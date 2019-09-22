Jennifer Lopez, Google Görseller'in ilham kaynağıyla podyumda

İtalya'daki Milano Moda Haftası'nda Versace markasının İlkbahar/ Yaz 2020 defilesi için podyuma çıkan Lopez, tüm zamanların en akılda kalıcı 5. kıyafeti seçilen yeşil elbisesinin bir benzeriyle defilenin kapanışını yaptı.

👀 Trending now on Instagram: The one and only @JLo closes the @Versace fashion show in Milan wearing an updated version of that iconic dress. (You know the one). 🌿✨



Video by @voguemagazinehttps://t.co/FlRCpu4zHV pic.twitter.com/GpF3P5lICl — Instagram (@instagram) September 20, 2019

Lopez, yine bir Versace tasarımı olan ikonik elbiseyi ilk olarak Şubat 2000'de Grammy Ödülleri'nde giymişti. 2015'te de Google CEO’su Eric Schmidt, Google Görseller kısmını bu elbisenin yarattığı etki üzerine açmaya karar verdiklerini itiraf etmişti.

Öte yandan defiledeki Lopez etkisi bununla sınırlı değildi. Defilenin sonunda podyuma çıkan mankenler, Lopez'in 2001 tarihli 'Love Don't Cost a Thing' şarkısı eşliğinde yürüdü. Ardından orijinal elbisenin Google Görseller'deki aramalarda çıkan fotoğrafları duvarlara yansıtıldı.

Bununla birlikte Google Görseller'de sesli arama yapılıyormuş hissi uyandıran bir sesin "Hadi bakalım Google, şimdi bana gerçek elbiseyi göster" dediği duyuldu ve bunun sonrasında Lopez podyumdaki yerini aldı.