Nick Cave yeni albümünü duyurdu

Şarkıcı Nick Cave, hayran mektuplarını yanıtladığı web sitesi üzerinden haftaya çıkacak olan yeni albümünü müjdeledi.

Kıyımüzik'in aktardığına göre Cave, mektubunda albüme dair şu açıklamalarda bulundu:

"Yeni albüm haftaya geliyor. Adı Ghosteen, çift disklik bir albüm. İlk diskte 8 şarkı yer alıyor: 'The Spinning Song, Bright Horses, Waiting For You, Night Raid, Sun Forest, Galleon Ship, Ghosteen Speaks, Leviathan.'

İkinci diskte 2 şarkı yer alıyor, ortalarında ise bir şiir var: 'Ghosteen, Fireflies, Hollywood.'

İlk diskteki şarkılar evlat, ikinci disktekiler ise ebeveynleri.

Ghosteen, göçmen bir ruhu yansıtıyor."