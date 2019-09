Nick Cave yeni albümünü duyurdu

Nick Cave, hayran mektuplarını cevapladığı site The Red Hand Files aracılığıyla haftaya çıkacak yeni The Bad Seeds albümü 'Ghosteen'i duyurdu.

Kıyımüzik'in aktardığına göre Cave, mektubunda albüme dair şu açıklamalarda bulundu:

"Yeni albüm haftaya geliyor. Adı Ghosteen, çift disklik bir albüm. İlk diskte 8 şarkı yer alıyor: 'The Spinning Song, Bright Horses, Waiting For You, Night Raid, Sun Forest, Galleon Ship, Ghosteen Speaks, Leviathan.'

İkinci diskte 2 şarkı yer alıyor, ortalarında ise bir şiir var: 'Ghosteen, Fireflies, Hollywood.'

İlk diskteki şarkılar evlat, ikinci disktekiler ise ebeveynleri.

Ghosteen, göçmen bir ruhu yansıtıyor."