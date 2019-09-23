Nick Cave yeni albümünü duyurdu

Şarkıcı Nick Cave, hayran mektuplarını yanıtladığı web sitesi üzerinden haftaya çıkacak olan yeni albümünü müjdeledi.
© Fotoğraf : YouTube
Kıyımüzik'in aktardığına göre Cave, mektubunda albüme dair şu açıklamalarda bulundu:
"Yeni albüm haftaya geliyor. Adı Ghosteen, çift disklik bir albüm. İlk diskte 8 şarkı yer alıyor: 'The Spinning Song, Bright Horses, Waiting For You, Night Raid, Sun Forest, Galleon Ship, Ghosteen Speaks, Leviathan.'
İkinci diskte 2 şarkı yer alıyor, ortalarında ise bir şiir var: 'Ghosteen, Fireflies, Hollywood.'
İlk diskteki şarkılar evlat, ikinci disktekiler ise ebeveynleri.
Ghosteen, göçmen bir ruhu yansıtıyor."
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