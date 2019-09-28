Metallica iki konserini iptal etti: Gerekçe Hetfield'in yine alkol bağımlılığı tedavisi görmeye başlaması

Dünyanın en çok tanınan trash metal gruplarından Metallica, James Hetfield'ın rehabilitasyon merkezine yatmasının ardından Avustralya ve Yeni Zelanda konserlerini ertelediklerini açıkladı. Hetfield'ın daha önce alkol bağımlılığı sebebiyle tedavi gördüğü biliniyordu.

Grubun üyeleri Lars Ulrich, Kirk Hammett ve Robert Trujilo yayımladıkları ortak açıklamada hayranlarından özür dileyerek, "Birçoğunuzun bildiği gibi kardeşimiz James uzun yıllardır bağımlılıkla mücadele ediyor. Maalesef şimdi iyileşmek için tekrar bir tedavi programına girmek zorunda kaldı" ifadelerini kullandı.

A Note from Lars, Kirk, and Rob



We are truly sorry to inform our fans and friends that we must postpone our upcoming tour of Australia and New Zealand.



(1/6) — Metallica (@Metallica) September 28, 2019

​Grubun üyeleri, solistleri Hetfield'ın tedavi sürecini tamamlamasının ardından konserleri gerçekleştireceklerini ifade etti. Metallica, konserlerin iptal edilmeyip, ertelenmesine rağmen bilet sahiplerine para iadesi yapılacağını açıkladı.

As most of you probably know, our brother James has been struggling with addiction on and off for many years. He has now, unfortunately, had to re-enter a treatment program to work on his recovery again.



(2/6) — Metallica (@Metallica) September 28, 2019

​Metallica'nın uzun süredir sürdürdüğü WorldWired turnesi 17 Ekim'deki Avustralya ve 2 Kasım'daki Yeni Zelanda konserlerinin ardından sona erecekti.

Once again, we are devastated that we have inconvenienced so many of you, especially our most loyal fans who travel great distances to experience our shows. We appreciate your understanding and support for James & thank you for being a part of our Metallica family.



(4/6) — Metallica (@Metallica) September 28, 2019

​Hetfield, 2004'te vizyona giren "Some Kind of Monster" belgeselinde alkol bağımlılığından detaylı bir biçimde bahsetmişti. Belgeselin izleyiciyle buluştuğu sırada Hetfield bir rehabilitasyon merkezine yatmıştı. 2017'de Joe Rogan'a bir röportaj veren Hetfield, 15 yıldır alkol kullanmadığını ifade etmişti.