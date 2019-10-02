‘Hareket Sekiz’in galası yapıldı

Türkiye ve Azerbaycan’da çekimleri yapılan ‘Hareket Sekiz’ filminin galası 1 Ekim gecesi, İstanbul'da yapıldı. Ali Yorgancıoğlu yönetmenliğinde çekilen film, izleyicileri güldürme konusunda iddialı.

Kariyerlerinde tesadüfi başarı gösteren 3 polisin hikayesini anlatan filmin başrollerinde Ali Sunal, Onur Atilla, Sarp Bozkurt yer alıyor. Komedi alanında birçok başarılı ismin yer aldığı filmin oyuncu kadrosunda Gürgen Öz, Devrim Yakut, Bihter Dinçel, Hande Katipoğlu ve Aykut Taşkın var.

Yapımcılığını Levent Cengizhan’ın yaptığı filmin müziklerini Murat Başaran ve Mayki besteledi. Oyuncu kadrosu ve konusuyla iddialı olan Hareket Sekiz 4 Ekim 2019’da vizyona girecek.