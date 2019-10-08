Joker'de şarkı tartışması: Hapisteki tacizciye servet kazandıracak

İzlenme rekorları kıran Joker filmi şiddet sahnelerinden sonra müziğiyle de gündemde. Filmde, taciz suçundan hapiste olan Gary Glitter'a ait 'Rock and Roll Part 2' şarkısının kullanılması tartışmaları alevlendirdi. Pedofili suçlusu Glitter'in 'Joker' sayesinde hatırı sayılır bir servet elde edecek olması filme karşı tepkileri çoğalttı.

Dünyanın en sevilen kötü karakterlerinden olan Batman'in düşmanı Joker'e odaklanan film, geçen hafta vizyona girdi.

Joaquin Phoenix'in başrolünü üstlendiği Joker filmi, suç ve suçluyu övdüğü iddiasıyla eleştirilerin hedefinde.

NTV'nin haberine göre, filmin en çarpıcı sahnelerinden biri olan Joker'in merdivenden dans ederek inip gerçek bir kötüye dönüştüğü bölümde yaklaşık 2 dakika boyunca İngiliz şarkıcı 75 yaşındaki Gary Glitter'a ait 1972'de hit olan Rock and Roll Part 2 şarkısı kullanıldı.

'UTANÇ VERİCİ'

Cinsel istismar suçundan hapiste olan Glitter'in şarkısının filmde kullanılması karşılığında büyük miktarda ödeme aldığı ortaya çıktı.Üstelik Glitter, yasalara uygun olarak gişe, DVD ve film müziği satışlarından da telif alacak.

Böylece Glitter, 2015'te çocuk tacizinden girdiği hapisten çıktığında Joker sayesinde hatırı sayılır bir servet elde etmiş olacak.

İzleyiciler, "Utanç verici" olarak tanımladıkları şarkının kaldırılması için yapımcı şirkete çağrı yaptı.

İngiliz şarkıcı Glitter, 1970'ler ve 1980'lere glam rock şarkılarıyla damga vurmuştu. Ancak cinsel taciz ve tecavüz suçlarına karışınca tüm saygınlığını yitiren Glitter, ilk cezasını 1999'da çocuk istismarı fotoğrafları arşivi ortaya çıkınca almıştı. Kamboçya'ya kaçan Glitter, 2002'de çocuk tacizi suçlamaları sonrası oradan kovularak Vietnam'a yerleşmişti.

Mart 2006'da Vietnam'da tutuklanan Glitter, 2008'de İngiltere'ye iade edilmişti. İngiltere'de 1970 ve 80'lerde işlediği belirlenen tecavüze teşebbüs ve 13 yaşından küçük bir çocuğa istismar suçlarından 2015'te yargılanan Glitter, 16 yıl hapis almıştı.