Kayıt
13:52 08 Ekim 2019
Canlı Yayın
    Arama

    Joker'de şarkı tartışması: Hapisteki tacizciye servet kazandıracak

    © Fotoğraf : Twitter
    Kültür & Sanat
    URL'yi kısaltın
    0 01
    Abone ol

    İzlenme rekorları kıran Joker filmi şiddet sahnelerinden sonra müziğiyle de gündemde. Filmde, taciz suçundan hapiste olan Gary Glitter'a ait 'Rock and Roll Part 2' şarkısının kullanılması tartışmaları alevlendirdi. Pedofili suçlusu Glitter'in 'Joker' sayesinde hatırı sayılır bir servet elde edecek olması filme karşı tepkileri çoğalttı.

    Dünyanın en sevilen kötü karakterlerinden olan Batman'in düşmanı Joker'e odaklanan film, geçen hafta vizyona girdi.

    Joker filminin başrolünde Joaquin Phoenix
    © Fotoğraf : YouTube
    'Batman katliamı' ailelerinden Joker filmine protesto
    Joaquin Phoenix'in başrolünü üstlendiği Joker filmi, suç ve suçluyu övdüğü iddiasıyla eleştirilerin hedefinde.

    NTV'nin haberine göre, filmin en çarpıcı sahnelerinden biri olan Joker'in merdivenden dans ederek inip gerçek bir kötüye dönüştüğü bölümde yaklaşık 2 dakika boyunca İngiliz şarkıcı 75 yaşındaki Gary Glitter'a ait 1972'de hit olan Rock and Roll Part 2 şarkısı kullanıldı. 

    'UTANÇ VERİCİ'

    Cinsel istismar suçundan hapiste olan Glitter'in şarkısının filmde kullanılması karşılığında büyük miktarda ödeme aldığı ortaya çıktı.Üstelik Glitter, yasalara uygun olarak gişe, DVD ve film müziği satışlarından da telif alacak.

    Joker filminin başrolünde Joaquin Phoenix
    © Fotoğraf : YouTube
    Filmde ‘Joker’ birini öldürünce alkış tutan izleyiciyi, kendisine 'V for Vegas' diyen 'kahraman' salondan dışarı attı
    Böylece Glitter, 2015'te çocuk tacizinden girdiği hapisten çıktığında Joker sayesinde hatırı sayılır bir servet elde etmiş olacak.

    İzleyiciler, "Utanç verici" olarak tanımladıkları şarkının kaldırılması için yapımcı şirkete çağrı yaptı.

    İngiliz şarkıcı Glitter, 1970'ler ve 1980'lere glam rock şarkılarıyla damga vurmuştu. Ancak cinsel taciz ve tecavüz suçlarına karışınca tüm saygınlığını yitiren Glitter, ilk cezasını 1999'da çocuk istismarı fotoğrafları arşivi ortaya çıkınca almıştı. Kamboçya'ya kaçan Glitter, 2002'de çocuk tacizi suçlamaları sonrası oradan kovularak Vietnam'a yerleşmişti.

    Mart 2006'da Vietnam'da tutuklanan Glitter, 2008'de İngiltere'ye iade edilmişti. İngiltere'de 1970 ve 80'lerde işlediği belirlenen tecavüze teşebbüs ve 13 yaşından küçük bir çocuğa istismar suçlarından 2015'te yargılanan Glitter, 16 yıl hapis almıştı.

    Etiketler:
    Hapis cezası, Vietnam, Kamboçya, İngiltere, Joaquin Phoenix, Servet, Cinsel taciz, Telif hakkı, Şarkı, Taciz, Gary Glitter, Joker
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    Mara adını taşıyan ve Android işletim sistemini kullanan telefonların seri üretimine başlayan fabrikanın açılışı dün başkent Kigali'de gerçekleştirildi.
    Afrika'nın ilk akıllı telefon fabrikası kuruldu
    Karikatür
    ‘Türkiye’nin Suriye’nin kuzeydoğusunda gerçekleştireceği operasyon, ABD’nin ülkedeki varlığını sorgulatacaktır’
    İnfografik
    Kuzey Akım-2
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet