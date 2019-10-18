Banksy eserlerini almak isteyenleri ‘sözlüye çekecek’: Sanat neden önemlidir?

Şimdiden efsaneleşen sokak sanatçısı Banksy, bir kez daha çok konuşulacak bir girişime imza attı.

İngiltere'nin başkenti Londra'nın Croydon ilçesinde Gross Domestic Product (Gayrisafi Yurtiçi Hasıla) adını verdiği 'içine girilemeyen bir dükkân' açan Banksy, burada bulunan polis kaskından yapılmış disko topu, üzerinde Birleşik Krallık bayrağı olan çelik yelek ve tuğladan yapılmış tasarımcı çantası gibi ürünleri ‘bir soru’ karşılığında satışa çıkardı.

Banksy bu eserleri, ‘Sanat neden önemlidir?’ sorusuna cevap verebilecek müşteriler arasından rastgele seçtiği kişilere satacak.

HER MÜŞTERİ EN FAZLA BİR ÜRÜN ALABİLECEK

Dükkânla aynı adı taşıyan internet sitesi üzerinden satışa çıkarılan ürünlerin fiyatı 10 sterlinden (yaklaşık 75 TL) başlıyor. Banksy markasını taşıyan aerosol boya bu fiyattan satılırken, şarkıcı Stormzy için tasarlanan üzerinde Birleşik Krallık bayrağı olan çelik yelek için ise 850 sterlin (Yaklaşık 6 bin 345 TL) değer biçildi.

Sitenin kurallarına göre her müşteri en fazla bir ürün alabiliyor. Başvuranlar arasında rastgele bir seçim yapılacak ve daha sonra bu sayı da ‘Sanat neden önemlidir?’ sorusuna verilen cevaplara göre sınırlandırılacak.

Cevaplar, profesyonel standup komedyeni olan bir jüri tarafından tarafsız ve bağımsız bir şekilde değerlendirilecek.

‘KOLEKSİYONCUYSAN UZAK DUR’

Sanatı gösteriş unsuru ya da maddi bir değer olarak görmeyi eleştirmesiyle bilinen Banksy’nin yarışma için bir kuralı daha var.

Sitede bu kural, “Eğer servet sahibi bir sanat koleksiyoncusuysan lütfen bu kez kayıt yaptırmaktan kaçın” sözleriyle ifade ediliyor.

Banksy söz konusu dükkânı ve internet sitesini “bir kartpostal şirketinin adını kullanarak ürün satmasını engellemek için açmak zorunda kaldığını” belirtmişti. Banksy, satışlardan gelecek paranın Akdeniz’de göçmenleri kurtarmak için bir gemi alımına harcanacağını söylemişti.