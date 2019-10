Yönetmen Oliver Stone: Putin, Ortadoğu’da istikrar sağlayıcı güç

Suudi Arabistan’daki Future Investment Initiative uluslararası yatırım forumunda konuşan ABD'li yönetmen Oliver Stone, “Putin’in yaptığı işe, istikrarlı politikasına hayranım. 19 yıldır iktidarda. Ortadoğu’da, Suriye’de istikrar sağlayıcı güç” ifadelerini kullandı.

Rus liderinin, tüm ülkelerinde bağımsızlığına saygıyla yaklaştığını kaydeden ABD’li yönetmen, “ABD, Ortadoğu ve diğer bölgeleri istikrarsızlaştırmak için fazla mesai yapıyor. ABD her yere sorun yayıyor, silahlanmayı büyük sorun haline getiriyor, savaşlar yapıyor. Bu tür delilik dünyayı kaosa yönlendiriyor” dedi.

Putin’in utangaç ve mütevazı bir insan olduğunu dile getiren Stone, “Onunla 2 yıl boyunca sohbet ettik, 4 aşama halinde röportaj yaptık, 20-30 saat birlikte geçirdik” diye anlattı.

Putin’in düşünceli bir insan olduğunu söyleyen ünlü yönetmen, “Önce düşünüp öyle konuşuyor, satranç oynuyor, her bir argümanı dengeliyor, her şeyin iyi ve kötü yanlarını görüyor. Onun farklı durumlara nasıl adapte olması, her zaman çıkış yolları bulması hoşuma gidiyor. Sert bir duruş sergilemek yerine, diplomatik davranıyor ve diğer insanın çıkarlarını dikkate alıyor” diye ekledi.