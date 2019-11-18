Türkiye-Rusya Karşılıklı Kültür ve Turizm Yılı kapsamındaki etkinlikler devam ederken, Ankara da pek çoğuna ev sahipliği yapıyor. Rusya Bağımsız Devletler Topluluğu Yurtdışında Yaşayan Yurttaşlar ve Uluslararası İşbirliği İşlerinden Sorumlu Federal Ajansı’nın Türkiye Temsilciliği (Rossotrudniçestvo Türkiye) ile Devlet Sanatçısı Suna Korat Vakfı’nın genç yetenekleri keşfetmek amacıyla Rusya Bilim ve Kültür Merkezi’nde düzenlediği piyano yarışması da dikkat çekiyor. Türkiye’nin pek çok farklı ilinden öğrencilerin katıldığı Genç Yetenekler Piyano Yarışması, ‘profesyoneller’ ve ‘amatörler’ olarak iki ayrı kategoride düzenleniyor. Rusya Gnessin Müzik Akedemisi’nden gelen öğrencilerin de misafir olarak katıldığı yarışmada, 10 yaştan 24 yaşa kadar yaklaşık 30 öğrenci yeteneklerini sergileyecek.

Yarışmanın jüri başkanlığını ise dünyaca ünlü piyanist, Devlet Sanatçısı Gülsin Onay ve jüri üyeliklerini Prof. Dr. Erol Erdinç ile Prof. Yeşim Alkaya üstlenirken, yarışmayı kazanan genç yetenek Gülsin Onay ile masterclass yapma fırsatı yakalayacak.

© Sputnik / Gözde Ocak Türkiye-Rusya Kültür ve Turizm Yılı etkinlikleri devam ediyor: Ankara’da genç piyanistler yarışması

'Amacımız insanları birbirine daha çok yakınlaştırmak ve böylece ülkeleri de'

Akkuyu Nükleer AŞ ve Lukoil’in sponsorluğunda gerçekleşen yarışmanın açılışında konuşan, Rusya Bilim ve Kültür Merkezi Başkanı Enver Şeyhov, “Bu etkinliğin fikri yaklaşık bir yıldır aklımızdaydı ve ‘Ankara ulusal piyano yarışması’ şeklindeydi ancak bu yarışma Ankara’nın sınırlarının dışına çıktı. Yarışmamızın sadece coğrafi sınırlar açısından değil dünya çapında da önem taşıdığını söyleyebiliriz çünkü saygıdeğer jüri üyelerimiz bugün bizimle beraber” dedi.

Şeyhov, Sputnik’e açıklamasında ise Rossotrudniçestvo Federal Ajansı Türkiye Temsilciliği’nin, iki ülkenin ilişkilerinin güçlendirilmesi konusunda önemli bir rol oynadığını ifade ederek, “Eğitim, bilim, kültür konularında işbirliği içinde farklı etkinlikler yapılıyor. Türkiye-Rusya Karşılıklı Kültür ve Turizm Yılı çerçevesinde de iki ülke birbirinin kültürünü çok daha yakından tanıma fırsatı elde ediyor ve Türk toplumunun da bu etkinliklere çok ilgi gösterdiğini söyleyebiliriz. Şuna inanıyoruz ki bir insan bir ülkenin kültürünü yakından tanıma fırsatı bulursa, bu ülkeyi de kendine yakın görecektir ve daha çok sevecektir. Bizim de amacımız bu; iki insanı birbirine daha çok yaklaştırmak ve böylece iki ülkeyi de” diye konuştu.

'Rusya ve Türkiye'nin kültürel anlamda çok ortak noktası var'

Dünyaca ünlü piyanist, Devlet Sanatçısı Gülsin Onay da Sputnik’e demecinde, Türkiye ve yurt dışında pek çok jüri üyeliğinde bulunduğunu belirterek, “Bugün burada olmaktan da çok mutluyum. Böylece gençleri dinliyorum, önemli olan şu ki sanatçıların kazanmamış olmaları ya da ‘başarısızlık’ gibi görünen şey ilerideki gelişmelerine negatif bir etki yapmaz. Burada herkes kazanıyor, buradaki hazırlık onlar için önemli. Bu kadar kişinin birbirini tanıması, birbiri dinlemesi ve o performansa erişmek için gösterdikleri azim, çaba onların ileriye bir adım daha atmalarını, bir üst seviyeye geçmelerini sağlamış oluyor” dedi.

Sanatın, dostlukları geliştirmek için ülkelerin ortak noktası olduğunu kaydeden Onay, “Rusya ve Türkiye’nin kültürel anlamda pek çok ortak noktası var, bunların müzik yoluyla, bu tür oranizasyonlarla daha çok gelişmesini sağlamak iyi olacaktır” diye konuştu.

© Sputnik / Gözde Ocak Türkiye-Rusya Kültür ve Turizm Yılı etkinlikleri devam ediyor: Ankara’da genç piyanistler yarışması

'umuyoruz ki çocuklarımıza bundan sonra çok daha büyük kapılar açıklacak'

Devlet Sanatçısı Suna Korat Vakfı Kurucu Başkanı Prof. Dr. Hacıbaba Adiloğlu da, vakıf olarak uzun yıllardır Rusya Bilim ve Kültür Merkezi ile çalıştıklarını ifade ederek, bu yarışmanın ise bir ilk olduğunu belirtti. Yarışmanın Türkiye-Rusya Karşılıklı Kültür ve Turizm Yılı vesilesiyle gerçekleştiğinin altını çizen Adiloğlu, “Biz de istedik ki hem Rus hem de Türk öğrenciler bu şansı yakalasın. Bu çocuklar için de önemli bir ilk adım oluyor ve ben eminim ki her yarışma bir sanatçının hayatında çok önemli. Bundan sonraki süreçte de bu tür yarışmaların daha geniş kitlelere ulaşması, daha büyük katımların sağlanması için elimizden geleni yapacağız” dedi. Adiloğlu “Umuyorum ki çocuklarımız için bundan sonra çok daha büyük kapılar açılacak. Onlar için yeni ve büyük sahnelerin açılmasını temenni ediyoruz” diye konuştu.