Moskova’da, Duman ve Sezen Aksu şarkıları eşliğinde Türk Kültürü Günü kutlandı

Türkoloji öğrencileri, raporlarını okudu, Türkiye hakkında sunumlar yaptı, Türk şiirlerini okudu, Türk şarkılarını söyledi ve toplananları oryantal danslarla eğlendirdi. RGGU’nun müze kompleksinde toplanan konuklara ebru sanatı sergilendi ve Türk mutfağından yemekler ikram edildi.

'Türk Kültürü Günü gelenek hale geldi'

Türk Kültürü Günü'nden kareler. © Fotoğraf : Yunus Emre Enstitüsü

Türk Kültürü Günü'nden kareler. © Fotoğraf : Yunus Emre Enstitüsü

Türk Kültürü Günü'nden kareler. © Fotoğraf : Yunus Emre Enstitüsü

Türk Kültürü Günü'nden kareler. © Fotoğraf : Yunus Emre Enstitüsü 1 / 4 © Fotoğraf : Yunus Emre Enstitüsü Türk Kültürü Günü'nden kareler.

'Bu şekilde Türk kültürü anlatan etkinlik sadece RGGU’da oluyor'

Etkinliğin organizatörlerinden biri olan Yunus Emre Enstitüsü Direktörü, Sputnik’e açıklamasında, gelenek haline gelen bu etkinlikle ilgili şunu söyledi: “Bu Türk Kültür Günü, Rusya Beşeri Bilimler Üniversitesi ile aynı nitelikte yaptığımız geleneksel hale gelen üçüncü etkinlik. Biz de Yunus Emre Moskova Enstitüsü olarak destek verdik. Türkoloji öğrenen öğrenciler Türkiye ile ilgili şarkılar söyledi, Türk danslarını gösterdi, şiirler okudu, sunumlar yaptı. Bu etkinliği geleneksel hale getirebildiğimiz için çok mutluyuz, umarız sonraki senelerde de gerçekleştiririz. Kendim Türkolog olduğum için Türkoloji öğrendiği diğer üniversiteler ile işbirlik yapıyoruz, mesela İSAA (Moskova Devlet Üniversitesi Asya ve Afrika Ülkeleri Enstitüsü) ile çalışıyoruz, tanıtım etkinlikleri yapıyoruz."

DEİK (Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu) Avrasya bölge komitesi başkanı Ali Galip Savaşır da bu etkinliği sevdiğini ve her zaman katıldığını söyledi.

Sputnik’e konuşan Savaşır, şu ifadeleri kullandı: “Ben bu etkinliğe her yıl geliyorum, gelmezsem olmaz. Rus-Türk ilişkilerinde bu tür etkinlikler, Türkoloji öğrenen öğrenciler, Türk şiirlerin söylenmesi, Atatürk’ün anılması çok hoşuma gidiyor. Türk kültür gününü gerçekleştirilmesinde büyük payımız var. DEİK olarak diğer üniversiteler ile işbirliğimiz var. Mesela Karlov Vakfı sayesinde MGİMO (Moskova Devlet Uluslararası İlişkiler Üniversitesi) ile ilişkiler kurduk. Ama bu şekilde Türk kültürü anlatan etkinlik sadece RGGU’da oluyor.”

Konser, Duman, Sezen Aksu ve Nilüfer şarkıları eşliğinde geçti

RGGU Türk Eğitim ve Bilim Merkezi’nden Türkçe öğretmeni Doç., Sputnik’e açıklamasında, bu yılki etkinliğin özelliklerini şu sözlerle anlattı:

“Konser fikri bir gün içinde doğmadı, birkaç ayımızı aldı. Bu Türk Kültür Günü’nü düzenleyen ikinci sınıf öğrencileri çok girişimci. Neredeyse tüm gösterileri baştan sona kadar kendi imkanlarıyla hazırlandı ve sahneye konuldu. Bu yıl, aşırı akademicilikten uzaklaşmaya ve danslar, şarkılar ve şiirler sayesinde bayramımızın dans-şarkı kısmını güçlendirmeye karar verdik. Şarkılar arasında Duman, Sezen Aksu, Nilüfer de vardı. Ayrıca bu bayrama özel oryantal ve Türk halk danslarını sergiledik”.