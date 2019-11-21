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23:42 21 Kasım 2019
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    Türk Kültürü Günü'nden kareler.

    Moskova’da, Duman ve Sezen Aksu şarkıları eşliğinde Türk Kültürü Günü kutlandı

    © Fotoğraf : Yunus Emre Enstitüsü
    Kültür & Sanat
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    Rusya Devlet Beşeri Bilimler Üniversitesi’nde (RGGU), Türk Eğitim ve Bilim Merkezi ve Yunus Emre Enstitüsü’nün desteğiyle Türk Kültürü Günü düzenlendi.

    Türkoloji öğrencileri, raporlarını okudu, Türkiye hakkında sunumlar yaptı, Türk şiirlerini okudu, Türk şarkılarını söyledi ve toplananları oryantal danslarla eğlendirdi. RGGU’nun müze kompleksinde toplanan konuklara ebru sanatı sergilendi ve Türk mutfağından yemekler ikram edildi.

    'Türk Kültürü Günü gelenek hale geldi'

    Rusya'da düzenlenen ve Türkiye'nin özel statü sıfatında katıldığı 8. St. Petersburg Uluslararası Kültür Forumu kapsamında Türk besteleri müzikseverlerle buluştu
    © AA / Dmitri Chirciu
    Türk besteleri Rusya'da seslendirildi
    Etkinliğin organizatörlerinden biri olan Yunus Emre Enstitüsü Direktörü Ömer Özkan, Sputnik’e açıklamasında, gelenek haline gelen bu etkinlikle ilgili şunu söyledi: “Bu Türk Kültür Günü, Rusya Beşeri Bilimler Üniversitesi ile aynı nitelikte yaptığımız geleneksel hale gelen üçüncü etkinlik. Biz de Yunus Emre Moskova Enstitüsü olarak destek verdik. Türkoloji öğrenen öğrenciler Türkiye ile ilgili şarkılar söyledi, Türk danslarını gösterdi, şiirler okudu, sunumlar yaptı. Bu etkinliği geleneksel hale getirebildiğimiz için çok mutluyuz, umarız sonraki senelerde de gerçekleştiririz. Kendim Türkolog olduğum için Türkoloji öğrendiği diğer üniversiteler ile işbirlik yapıyoruz, mesela İSAA (Moskova Devlet Üniversitesi Asya ve Afrika Ülkeleri Enstitüsü) ile çalışıyoruz, tanıtım etkinlikleri yapıyoruz."

    • Türk Kültürü Günü'nden kareler.
      Türk Kültürü Günü'nden kareler.
      © Fotoğraf : Yunus Emre Enstitüsü
    • Türk Kültürü Günü'nden kareler.
      Türk Kültürü Günü'nden kareler.
      © Fotoğraf : Yunus Emre Enstitüsü
    • Türk Kültürü Günü'nden kareler.
      Türk Kültürü Günü'nden kareler.
      © Fotoğraf : Yunus Emre Enstitüsü
    • Türk Kültürü Günü'nden kareler.
      Türk Kültürü Günü'nden kareler.
      © Fotoğraf : Yunus Emre Enstitüsü
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    © Fotoğraf : Yunus Emre Enstitüsü
    Türk Kültürü Günü'nden kareler.

    'Bu şekilde Türk kültürü anlatan etkinlik sadece RGGU’da oluyor'

    DEİK (Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu) Avrasya bölge komitesi başkanı Ali Galip Savaşır da bu etkinliği sevdiğini ve her zaman katıldığını söyledi.

    Sputnik’e konuşan Savaşır, şu ifadeleri kullandı: “Ben bu etkinliğe her yıl geliyorum, gelmezsem olmaz. Rus-Türk ilişkilerinde bu tür etkinlikler, Türkoloji öğrenen öğrenciler, Türk şiirlerin söylenmesi, Atatürk’ün anılması çok hoşuma gidiyor. Türk kültür gününü gerçekleştirilmesinde büyük payımız var. DEİK olarak diğer üniversiteler ile işbirliğimiz var. Mesela Karlov Vakfı sayesinde MGİMO (Moskova Devlet Uluslararası İlişkiler Üniversitesi) ile ilişkiler kurduk. Ama bu şekilde Türk kültürü anlatan etkinlik sadece RGGU’da oluyor.”

    Konser, Duman, Sezen Aksu ve Nilüfer şarkıları eşliğinde geçti

    Rusya'da gerçekleşen Türkiye'nin özel statü sıfatında katıldığı 8. St. Petersburg Uluslararası Kültür Forumu kapsamında, Osmanlı Kaftanları Sergisi açıldı
    © AA / Dmitri Chirciu
    Rusya'da Osmanlı Kaftanları Sergisi açıldı
    RGGU Türk Eğitim ve Bilim Merkezi’nden Türkçe öğretmeni Doç. Darya Jigulskaya, Sputnik’e açıklamasında, bu yılki etkinliğin özelliklerini şu sözlerle anlattı:

    Konser fikri bir gün içinde doğmadı, birkaç ayımızı aldı. Bu Türk Kültür Günü’nü düzenleyen ikinci sınıf öğrencileri çok girişimci. Neredeyse tüm gösterileri baştan sona kadar kendi imkanlarıyla hazırlandı ve sahneye konuldu. Bu yıl, aşırı akademicilikten uzaklaşmaya ve danslar, şarkılar ve şiirler sayesinde bayramımızın dans-şarkı kısmını güçlendirmeye karar verdik. Şarkılar arasında Duman, Sezen Aksu, Nilüfer de vardı. Ayrıca bu bayrama özel oryantal ve Türk halk danslarını sergiledik”.

    Etiketler:
    Türk kültürü, Yunus Emre Enstitüsü, Moskova, Rusya Sosyal Bilimler Üniversitesi (RGGU)
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